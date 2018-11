La rivoluzione energetica potrebbe arrivare dallo spazio

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Un gruppo di scienziati della Stanford University, ha dimostrato per la prima volta che il calore del Sole e il freddo provenientepossono essere immagazzinati contemporaneamente in un unico dispositivo. Lo strumento in questione – spiega Global Science – combina il raffreddamento radiativo con la tecnologia che permette di assorbire l’energia solare. Gli oggetti – si legge nello studio – emanano calore come radiazione infrarossa, una forma di luce invisibile all’occhio umano. La maggior parte di questa radiazione viene riflessa sulla Terra da particelle nell’atmosfera che la rimandano indietro, ma parte di essa si disperde nello, consentendo alle superfici che emettono una quantità sufficiente di radiazioni all’interno della gamma dell’infrarosso di scendere sotto la temperatura dell’ambiente circostante. La tecnologia di raffreddamento radiativo, ...