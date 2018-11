La più giovane eletta nel Congresso degli Stati Uniti ha qualche problema con l’affitto

Salute & Alimentazione : mangiare meno e meglio per un cervello più giovane : “Cibo e cervello sono inscindibili“. Esordisce così il Presidente della Fondazione BRF Onlus Armando Piccinni che domani, alla Fiera di Roma ExpoSalus, parteciperà al seminario gratuito di ENPAB. “mangiare cibi poco calorici sostiene e aiuta il nostro il cervello. Senza paura di azzardare, potremmo dire che mantiene il nostro cervello più giovane“. Spiega questo il Prof. Armando Piccinni, Presidente della Fondazione BRF ...

La candidata più giovane ha vinto grazie al medium più vecchio : i manifesti elettorali : Il giorno dopo il voto americano c'è una ragazza che all'unanimità il mondo dichiara vincitrice. Si tratta della portoricana Alexandria Ocasio-Cortez che, battendo il veterano Repubblicano Joseph Crowley nel Quattordicesimo distretto congressuale di New York, entra, ...

Alexandria Ocasio Cortez - chi è la deputata più giovane nella storia degli Usa : Portoricana di origini, laureata in economia e relazioni internazionali, Alexandria ha continuato a lavorare come cameriera anche dopo gli studi per aiutare la sua famiglia. La donna è entrata ...

Elezioni Usa Midterm - Alexandria Ocasio-Cortez : la deputata più giovane - guida l'onda di volti nuovi : ... per meriti scolastici, un asteroide, il 23238 Ocasio-Cortez, ma che poi, laureata a Boston in economia e relazioni internazionali, ha preferito tornare a New York per fare lavoro sociale ...

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez - la più giovane donna mai eletta al Congresso : Laureata in Economia e relazioni internazionali alla Boston University, dopo gli studi è tornata nel Bronx, dove ha lavorato come educatrice e barista, facendo anche turni da 18 ore, per aiutare ...

Elezioni Usa Midterm - Alexandria : la deputata più giovane - guida l'onda di volti nuovi : ... per meriti scolastici, un asteroide, il 23238 Ocasio-Cortez, ma che poi, laureata a Boston in economia e relazioni internazionali, ha preferito tornare a New York per fare lavoro sociale ...

Eletta la Ocasio Cortez - deputata più giovane della storia Usa : Ma chi è la Cortez? Pasdaran dei millenials , la democratica, dopo gli studi in economia internazionale, ha potuto contare sull'appoggio incondizionato di Bernie Sanders . Il senatore del Vermont ha ...

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez - la donna più giovane mai eletta al Congresso : La democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha vinto eletto nel collegio elettorale 14 di New York ed è stata eletta deputata ad appena 29 anni. È la donna più giovane mai eletta al Congresso. Ha battuto l'avversario repubblicano, il professore settantaduenne Anthony Pappas. Nella sua agenda i temi più cari alla sinistra progressista come assistenza sanitaria pubblica per tutti, politiche in favore dell'occupazione, ...

Usa - nel midterm Sanders rieletto - Ocasio-Cortez la più giovane e la prima musulmana Rashida Tlaib : Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Bernie Sanders, Greg Pence. Questi i protagonisti e i nomi più noti delle elezioni del midterm negli Stati Uniti.La più giovane. Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.La prima musulmana. La ...

Usa - nel Midterm Sanders rieletto - Ocasio-Cortez la più giovane e la prima musulmana Rashida Tlaib : Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Bernie Sanders, Greg Pence. Questi i protagonisti e i nomi più noti delle elezioni del Midterm negli Stati Uniti.La più giovane. Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.La prima musulmana. La ...

Paraguay - in gol a 14 anni : è il secondo più giovane di sempre : Al suo debutto da titolare con la maglia del Cerro Porteno , uno dei club più gloriosi del Paraguay, ha impiegato una mancata di minuti per scrivere un'importante pagina nel mondo del calcio. Ovelar ...

Paraguay - Fernando Ovelar in gol a 14 anni : è il secondo marcatore più giovane della storia del calcio? VIDEO : ... superanto l'ex Cremonese Gustavo Neffa, del più giovane marcatore, battuto proprio il compagno di squadra Roque Santa Cruz, più grande di lui di 23 anni!, Il secondo gol più giovane al mondo? E' un ...

Paraguay - Ovelar in gol a 14 anni : è il secondo marcatore più giovane della storia del calcio : L'attaccante del Cerro Porteño ha sbloccato il Clasico con l'Olimpia Asuncion. In squadra con lui gioca Santa Cruz che ha 23 anni più di lui

Formula 1 - qualifiche GP Messico : Verstappen può diventare il più giovane poleman della storia : Candidato a fare la storia. Max Verstappen in Messico si è messo nelle miglior condizioni possibili per provare a fare la prima pole position della sua carriera diventando il più giovane poleman di ...