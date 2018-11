La persona uccisa nell’attentato di Melbourne era un noto ristoratore italiano

Tanina Momilia - uccisa dal personal trainer : oggi funerali/ Ultime notizie - la madre : “Amava tanto il marito” : Fiumicino, omicidio Tanina: minacce in carcere al personal trainer Andrea De Filippis. E i funerali della 39enne slittano ancora: le esequie dovrebbero tenersi domani. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Delitto Fiumicino - confessa il personal trainer : 'L'ho uccisa con un peso da palestra' : Alla fine è crollato Andrea De Filippis, personal trainer di Maria Tanina Momilia, la donna ritrovata morta lunedì scorso in un canale a Fiumicino, in provincia di Roma. L'uomo, indagato nelle scorse ore per l'omicidio, si è presentato questa mattina in caserma a Fiumicino insieme al suo avvocato per confessare il Delitto [VIDEO]. Gli uomini dell'arma [VIDEO] lo hanno accompagnato al comando di Ostia dove in presenza del pubblico ministero ha ...

