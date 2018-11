La madre di Cavani spinge per un trasferimento | “spero che Edi torni al Napoli”

sportfair

Cavani, la madre: "Sogno il suo ritorno al Napoli"

(Di sabato 10 novembre 2018) Edinsondi nuovo al Napoli? LaBerta sarebbe ampiamente d’accordo con questa ipotetica scelta che nella prossima sessione estiva potrebbe concretizzarsi, chissà Berta Gomez,di Edinsonsi è intromessa per un attimo nella vita calcistica del ben noto figlio, parlando di questioni legate al calciomercato. Napoli non si dimentica e neanchelo ha fatto, un pezzo del suo cuore è rimasto in terra partenopea: “Ho visto in questi giorni come la gente lo ami ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno. Nella sua vita personale Edi è molto buono, ha il sostegno della sua famiglia e Dio ci dirà che cosa il futuro ha in serbo“, ha dichiarato ladi, ai microfoni di Il Roma.L'articolo Ladiper un: “spero che Edial ...