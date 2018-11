La lotta di classe nel calcio è Boca-River

ilnapolista

(Di sabato 10 novembre 2018) Appuntamento con la storia Per gli appassionati dinapoletani, è quasi un peccato che oggi si giochi Genoa-Napoli. Anzi, senza quasi. Perché mezz’ora dopo ild’inizio a Marassi, inizierà una delle partite più importanti degli ultimi dieci-quindici anni, in Europa. Probabilmente, la più importante di ogni tempo in Sudamerica. Forse, solo il Maraçanazo del 1950 può avere lo stesso impatto storico-culturale, ma più per il risultato finale che per l’epica preventiva, cioè prima deld’inizio., invece, è già oggi una partita storica. Lo è dal momento in cui i Milionarios hanno eliminato il Gremio in semifinale, raggiungendo i rivali Xeneizes già qualificati all’ultimo atto. È il primo Superclasico in finale di Copa Libertadores. È il primo derby argentino in finale, finora solo due volte si sono incrociate due squadre brasiliane. ...