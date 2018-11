La Liga Real Madrid | le dichiarazioni di Solari alla vigilia della sfida con il Celta

Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre. Ritorna il campionato per le ”Merengues”, impegnate domenica sera a Vigo nella partita che chiuderà la dodicesima giornata del massimo torneo spagnolo. Un match che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo. Analisi e Pronostico ...

Pronostico Barcelona vs Real Betis - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre. Dopo aver pareggiato nelle sfide europee con Inter e Milan, Barca e Betis si rituffano in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Barcelona e Real Betis?Dopo aver pareggiato allo Stadio ”Giuseppe Meazza” con l’Inter ...

Liga : Real e Barcellona vittorie al batticuore - la squadra di Solari non vinceva dal 22 settembre [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Liga - il Real Madrid con Solari torna a vincere : sconfitto il Valladolid di Ronaldo : Real Madrid, la prima in campionato di Solari è andata bene, 2-0 la vittoria dei blancos contro la squadra di Ronaldo, il Valladolid Il Real Madrid batte il Valladolid del patron Ronaldo e ritrova il successo in Liga dopo oltre un mese. I ‘blancos’ soffrono ma nel finale trovano un prezioso 2-0 grazie all’autogol di Olivas (83′) e al rigore trasformato da Sergio Ramos (88′). La seconda vittoria sotto la ...

Real Madrid-Valladolid 2-0 : cucchiaio Ramos - i Blancos tornano a vincere in Liga con Solari : Ronaldo "il fenomeno" torna al Bernabeu da avversario, il Real Madrid torna a conquistare i tre punti dopo cinque partite senza vittoria. Buono l'esordio in campionato sulla panchina dei Blancos per ...

Liga - il Real Madrid di Solari torna a vincere : sconfitto il Valladolid di Ronaldo : Real Madrid, la prima in campionato di Solari è andata bene, 2-0 la vittoria dei blancos contro la squadra di Ronaldo, il Valladolid Il Real Madrid batte il Valladolid del patron Ronaldo e ritrova il successo in Liga dopo oltre un mese. I ‘blancos’ soffrono ma nel finale trovano un prezioso 2-0 grazie all’autogol di Olivas (83′) e al rigore trasformato da Sergio Ramos (88′). La seconda vittoria sotto la ...

Liga - Real Madrid-Valladolid 2-0 : un autogol e Ramos ridanno ossigeno ai Blancos : Il Real rialza la testa a piccoli passi. Dopo il buon debutto di Solari in coppa del Re, arriva il secondo successo consecutivo che consente ai Blancos di interrompere una striscia negativa di cinque ...

Pronostico Real Betis vs Celta Vigo - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre. Il Real Betis per allontanarsi dalla zona calda della classifica; il Celta Vigo per avvicinarsi alla zona Europa. In Andalusia le due formazioni si sfideranno in un match che si preannuncia molto combattuto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Pronostico Real Sociedad vs Siviglia - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre. Nell’undicesimo turno della Liga la Real Sociedad ospita il Siviglia in una sfida che si annuncia combattuta e molto interessante ai fini della classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Siviglia?La Real Sociedad ...

Pronostico Real Madrid vs Valladolid - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Valladolid, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Valladolid, sabato 3 novembre. Serve una vittoria, sia per la classifica che per il morale. Il Real Madrid ospita al ”Bernabeu” il Valladolid dell’ex Ronaldo, il ”Fenomeno” brasiliano nuovo presidente del club: le Merengues vogliono tornare a sorridere dopo cinque ...

Liga - il Real Madrid ufficializza l'esonero di Lopetegui. Squadra affidata a Santiago Solari : Il comunicato è arrivato appena dopo le 21: il Madrid ha ufficializzato l'esonero di Julen Lopetegui e ha affidato la Squadra a Santiago Solari, sinora tecnico del Castilla, la seconda Squadra. L'ex c.

Video/ Barcellona-Real Madrid (5-1) : highlights e gol della partita (LaLiga - 10^ giornata) : Video Barcellona-Real Madrid (5-1): highlights e gol della manita con la quale il Barcellona asfalta il Real Madrid nel Clasico e condanna Julen Lopetegui all'esonero.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:09:00 GMT)

Liga - il Barcellona umilia il Real 5-1 : il Clasico visto dai giornali spagnoli : Il Barcellona travolge il Real Madrid nel Clasico che, secondo i quotidiani spagnoli, è stata l'ultima partita del tecnico Julen Lopetegui sulla panchina dei blancos. Ecco come la stampa iberica parla ...

Liga - le pagelle di Barcellona-Real Madrid : Un campione del mondo dovrebbe rendere molto di più. Getty Images Varane in Barcellona-Real Madrid Nacho 4 Lui l'anello debole di una difesa in perenne difficoltà. In occasione del primo gol lascia ...