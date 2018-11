La Germania e la Notte dei Cristalli Merkel | vigili contro l' antisemitismo

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Berlino "Mi mancano le parole per descrivere ladel pogrom". Affiancata dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, la cancelliera Angelaha commemorato i morti delladei(la Reichspogromnach) quando, per ordine di Adolf Hitler, il 9 novembre del 1938 le sinagoghe, le scuole, le proprietà e le vetrine degli ebrei di, Austria e di parte dell'odierna Repubblica Ceca furono distrutte e incendiate nell'indifferenza della polizia. Secondo gli storici in quellapoi passata alla storia come la "prova generale" dello sterminio, gli ebrei uccisi furono alcune centinaia. Nella grande sinagoga berlinese di Rykestrasse, risparmiata dalla furia nazista solo per la sua contiguità con le abitazioni ariane,ha affermato che i valori democratici non vanno dati per scontati: "Noi ricordiamo con la convinzione che la maggioranza debba restare vigile" ...