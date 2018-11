La finale di andata di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate è stata rinviata

Stasera c’è l’andata di Boca-River - una storica finale di Copa Libertadores : La doppia finale tra i due club di Buenos Aires è un evento irripetibile per il calcio sudamericano: le cose da sapere

Boca-River - la finale d’andata di Libertadores in esclusiva su DAZN : La finale di andata della Copa Libertadores sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di sport in streaming. Appuntamento a sabato 10 novembre. L'articolo Boca-River, la finale d’andata di Libertadores in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Bolzano-Pilsen hockey ghiaccio - Champions League in DIRETTA : andata degli ottavi di finale da brividi contro la corazzata ceca : Bentrovati alla DIRETTA LIVE di HCB Alto Adige Alperia – HC Plzen, match di andata (il ritorno si giocherà il 20 novembre) degli ottavi di finale della Champions hockey League 2019! Bolzano vuole continuare a stupire e attende alle ore 19.45 al Palaonda i temibili cechi per puntare ad un passaggio del turno che sarebbe letteralmente una impresa. La formazione altoatesina, infatti, sta scrivendo la storia dell’hockey italiano, avendo ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Chelsea-Fiorentina 1-0 - viola sconfitte nell’andata degli ottavi di finale : Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su Calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...