Karate | Crescenzo campione del mondo -60Kg

Karate - Mondiali Madrid : Angelo Crescenzo d'oro nel Kumite : ... l'azzurro ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago Angelo Crescenzo del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito di Roma ha conquistato la medaglia d'oro nel Kumite -60 kg ai campionati del mondo ...

Karate - Angelo Crescenzo è campione del Mondo nel Kumite 60 kg : Angelo Crescenzo è campione del Mondo. L'atleta del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito di Roma ha conquistato la medaglia d'oro nel Kumite 60 kg ai campionati del Mondo seniores di Karate a Madrid. L'italiano ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago con il risultato di 5-3 realizzato con un ippon a pochi secondi dal termine del combattimento. A Crescenzo i ...

Karate – Mondiali Madrid : Angelo Crescenzo d’oro nel Kumite : Angelo Crescenzo Campione del mondo nel Kumite -60kg a Madrid: l’azzurro ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago Angelo Crescenzo del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma ha conquistato la medaglia d’oro nel Kumite -60 kg ai campionati del mondo seniores di Karate a Madrid laureandosi Campione del Mondo. Ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago con il risultato di 5-3 realizzato con un ippon a pochi ...

Karate - Mondiali 2018 : magnifico oro di Angelo Crescenzo nel kumite - Viviana Bottaro e Mattia Busato conquistano il bronzo nel kata : L’Italia conquista quattro medaglie nella giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid, dopo l’argento di Luigi Busà nei -75 kg, nelle finali pomeridiane arrivano il magnifico oro di Angelo Crescenzo nei -60 kg e i bronzi di Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. UOMINI kata Il giapponese Ryo Kiyuna conquista il terzo titolo iridato consecutivo. Prova davvero ...

Karate - Mondiali 2018 : Angelo Crescenzo MONUMENTALE! È campione del mondo - sconfitto il giapponese Naoto Sago : Angelo Crescenzo è campione del mondo nel kumite -60 kg. Una finale combattuta in modo straordinario con un colpo da maestro negli ultimi secondi regala al 25enne azzurro un magnifico oro ai Mondiali 2018 di Karate. Crescenzo ha realizzato un’impresa davvero incredibile sul tatami di Madrid, visto che ha conquistato il titolo al suo esordio individuale in una rassegna iridata senior. Un risultato che consacra questo atleta tra i più forti del ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato e Bottaro per il bronzo! Pasqua quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato - Bottaro e Pasqua per il bronzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

Karate - Mondiali 2018 : oggi le finali individuali. Busà e Crescenzo combattono per il titolo. Pasqua - Bottaro e Busato si giocano il podio : oggi sarà la giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate, visto che a Madrid si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sarà presente in cinque finali, con Luigi Busà e Angelo Crescenzo che combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua, Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocheranno un posto sul podio, cercando di conquistare il bronzo. Andiamo quindi a scoprire le prospettive e gli avversari degli azzurri nelle finali ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà e Angelo Crescenzo combatteranno per l’oro! Laura Pasqua si giocherà il bronzo - eliminati Cardin e Maresca : Seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate e anche oggi moltissimi combattimenti sul tatami di Madrid. Si sono infatti svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle ultime sei categorie di peso del kumite, che hanno così completato il quadro delle gare individuali di questa rassegna iridata. L’Italia ottiene due finali per l’oro con Luigi Busà e Angelo Crescenzo e una per il bronzo con Laura Pasqua. Andiamo quindi a scoprire nel ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà e Angelo Crescenzo lotteranno per l’oro! Laura Pasqua si giocherà il bronzo - eliminati Cardin e Maresca : Seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate e anche oggi moltissimi combattimenti sul tatami di Madrid. Si sono infatti svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle ultime sei categorie di peso del kumite, che hanno così completato il quadro delle gare individuali di questa rassegna iridata. L’Italia ottiene due finali per l’oro con Luigi Busà e Angelo Crescenzo e una per il bronzo con Laura Pasqua. Andiamo quindi a scoprire nel ...

Karate - Mondiali 2018 : Angelo Crescenzo STRABILIANTE! Un cammino entusiasmante - è in finale per l’oro nei -60 kg! : Impresa fantasmagorica di Angelo Crescenzo che si è qualificato alla finale per la medaglia d’oro nella categoria 60 kg ai Mondiali 2018 di Karate in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). L’azzurro si è reso protagonista di un’autentica cavalcata e si è conquistato il diritto di disputare l’atto conclusivo contro il fortissimo giapponese Naoto Sago: il nostra portacolori tornerà sul tatami nella giornata di sabato e ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà e Angelo Crescenzo in finale per l’oro! Laura Pasqua per il bronzo. Sara Cardin ai ripescaggi per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

Karate - Premier League 2018 : Angelo Crescenzo e Luca Maresca in grande spolvero - l’Italia brilla a Berlino con vista su Tokyo 2020 : Due stelle scintillanti nel firmamento azzurro. A Berlino, in occasione della sesta tappa della Premier League 2018, hanno spiccato il volo Angelo Crescenzo e Luca Maresca, saliti entrambi sul gradino più alto del podio nelle categorie “leggere” del kumite. Entrambi hanno portato a compimento una battaglia all’ultimo colpo, mostrando sangue freddo e carisma da vendere. Una prova di forza da parte di due alfieri che ormai sono entrati a far ...

Karate - Premier League 2018 : Italia bella da impazzire! Crescenzo - Maresca e donne del kata in trionfo! Otto podi azzurri a Berlino : Italia bella da impazzire a Berlino, sede della sesta tappa della Premier League 2018 di Karate. Sono ben Otto i podi conquistati dagli azzurri, che hanno prevalso in sette tra le Otto finali in programma oggi, collezionando anche tre straordinarie vittorie. Ad apporre il proprio marchio indelebile a Berlino sono stati soprattutto due straordinari interpreti della disciplina nelle categorie “leggere”, ossia Angelo Crescenzo e Luca Maresca, ...