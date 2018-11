Karate – Busà d’argento ai Mondiali nella categoria olimpica dei 75kg

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà beffato in finale - ma è un argento pesante verso Tokyo 2020 : Sfuma in finale il sogno di Luigi Busà di conquistare il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2006 e 2012. Nell’atto conclusivo dei -75 kg di kumite ai Mondiali di Karate a Madrid, l’azzurro si è arreso all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh, che festeggia così il primo trionfo della carriera. Dopo una fase di studio iniziale, la sfida si è risolta a 1’29” dal termine, quando l’asiatico ha messo a ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato e Bottaro per il bronzo! Pasqua quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

Karate - Mondiali 2018 : oggi le finali individuali. Busà e Crescenzo combattono per il titolo. Pasqua - Bottaro e Busato si giocano il podio : oggi sarà la giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate, visto che a Madrid si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sarà presente in cinque finali, con Luigi Busà e Angelo Crescenzo che combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua, Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocheranno un posto sul podio, cercando di conquistare il bronzo. Andiamo quindi a scoprire le prospettive e gli avversari degli azzurri nelle finali ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà e Angelo Crescenzo combatteranno per l’oro! Laura Pasqua si giocherà il bronzo - eliminati Cardin e Maresca : Seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate e anche oggi moltissimi combattimenti sul tatami di Madrid. Si sono infatti svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle ultime sei categorie di peso del kumite, che hanno così completato il quadro delle gare individuali di questa rassegna iridata. L’Italia ottiene due finali per l’oro con Luigi Busà e Angelo Crescenzo e una per il bronzo con Laura Pasqua. Andiamo quindi a scoprire nel ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà e Angelo Crescenzo in finale per l’oro! Laura Pasqua per il bronzo. Sara Cardin ai ripescaggi per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà ATOMICO! Spazza via tutti - é in finale per l’oro! : Nella mattinata dei Mondiali di Karate 2018 di Madrid era impegnato uno dei nostri fiori all’occhiello del Karate e, infatti, Luigi Busà non ha deluso le aspettative centrando la finale per la medaglia d’oro del programma di kumitè -75kg. L’atleta di Avola ha sbaragliato la concorrenza con prestazioni da vero campione, non lasciando scampo ad avversari di grande livello e, a questo punto, sabato 10 novembre alle ore 13.06 si ...

Karate - Mondiali 2018 : Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocano il bronzo - kumite senza medaglie : Avvio in chiaroscuro per l’Italia ai Mondiali 2018 di Karate a Madrid (Spagna). Le buone notizie, anche in ottica Tokyo 2020 (in questa rassegna iridata si assegnano punti pesantissimi per il ranking olimpico), sono arrivate dal kata individuale, mentre nel kumite gli azzurri sono rimasti fuori dalla lotta per le medaglie. Viviana Bottaro si giocherà il bronzo nel kata. L’azzurra si è resa artefice di un cammino entusiasmante fino ...