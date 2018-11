Juventus | la verità su Higuain | addio e futuro

Insulti dai tifosi della Juventus Mourinho non racconta tutta la verità : Una premessa è d'obbligo: allo stadio si va per tifare la propria squadra del cuore e non per insultare gli avversari. Questo dovrebbe essere lo spirito dello sport in generale. Detto ciò, sarebbe anche opportuno che i fatti venissero riportati come sono realmente accaduti. José Mourinho, dopo la vittoria del suo Manchester United in casa della Juventus in ...

Juventus - tutta la verità di Ronaldo : “via dal Real per colpa di Perez - vi dico che cosa mi ha fatto” : Il campione portoghese ha parlato del suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, spiegando i motivi del suo addio ai blancos Una lunga intervista per spiegare la propria verità, facendo luce su argomenti mai trattati fino a questo momento. Cristiano Ronaldo esce allo scoperto, lo fa parlando ai microfoni di France Football e svelando i motivi del suo addio al Real Madrid. AFP/LaPresse Niente a che vedere con i soldi, ma un rapporto ...

Juventus - CR7 torna sull’addio al Real e sul caso di presunto stupro : “A Madrid ero diventato uno dei tanti. La verità verrà fuori” : Lo era già al momento del suo sbarco in Italia, ma adesso Cristiano Ronaldo si sta conquistando anche a suon di gol il ruolo di uomo copertina della Juventus. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a France Football, si è espresso sul Pallone d’Oro: “So già, nel mio cuore, che sono uno dei migliori giocatori della storia. Certo che vorrei vincere questo sesto Pallone d’Oro, io lavoro per quello. Mentre lavoro ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro/ “Nulla mi turba : verità verrà fuori. Sono un uomo felice” : Juventus, Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: “Nulla mi turba, la verità verrà fuori. Sono un uomo felice”. L'attaccante interviene in conferenza stampa in vista del Manchester United(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:23:00 GMT)

Juventus - Ronaldo 'So di essere un esempio - la verità verrà fuori' : MANCHESTER - È sereno Cristiano Ronaldo nonostante le polemiche di questi mesi. 'Se penso di essere vittima di un complotto? Io so che sono un esempio dentro e fuori dal campo', ha detto l'attaccante ...

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...