Juric | «Una sconfitta che brucia»

(Di domenica 11 novembre 2018) L’intervista a Dazn Ivanintervistato da Dazn al termine di Genoa-Napoli: «Non meritavamo di perdere la partita, dopo Milano all’ultimo minuto non prendiamo punti a causa di un autogol. I risultati danno fiducia ai ragazzi, così è più difficile andare avanti. Unachetanto». «Abbiamo preparato la partita per stare molto alti o molto bassi. In questo modo potevamo ripartire alla grande e fare male, nel primo tempo ci siamo riusciti benissimo, nella ripresa siamo andati a corrente alternata. In alcuni frangenti abbiamo messo in difficoltà il Napoli, che però ha grande qualità e ha trovato i gol che hanno ribaltato il risultato. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno concesso poco». L'articolo: «Unache» ilNapolista.