Jethro Tull | in Italia a marzo per tre concerti

(Di sabato 10 novembre 2018) Cinquant'anni e non sentirli: e a dire il vero neanche li dimostra quel ragazzino di Ian Anderson, flauto e voce di una band, i, che ha scritto le pagine più belle del progressive rock internazionale. La band nella giornata di oggi ha pubblicato That Was: 50th Anniversary Edition, cofanetto che vuole festeggiare i ben 50 anni dal primo album This Was del 1968, e ha anche annunciato le date del tour che la vedra' in giro per il mondo. Saranno anche innel mese di: il 28 a Torino, Teatro Colosseo via Madama Cristina 71, il 29 a Brescia, al DIS_PLAY c/o Brixia Forum via Caprera 5, e il 30 a Bologna, all'Europauditorium di piazza della Costituzione 4. Le prevendite per isaranno disponibili su Ticketone a partire da martedì 13 novembre. 50 anni di carriera Oltre a festeggiare i 50 anni di carriera il gruppo festeggia anche mezzo secolo dal suo ...