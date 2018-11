tuttosport

: Jazz show: battuti i Celtics. Embiid trascina i Sixers - #show: #battuti #Celtics. #Embiid - zazoomnews : Jazz show: battuti i Celtics. Embiid trascina i Sixers - #show: #battuti #Celtics. #Embiid - zazoomblog : Jazz show: battuti i Celtics. Embiid trascina i Sixers - #show: #battuti #Celtics. #Embiid -

(Di sabato 10 novembre 2018) NEW YORK - Nessun italiano in campo in una notte Nba che ha neie in Joeli protagonisti. Si comincia da Salt Lake City dove la franchigia di Utah batte Boston in un match condotto a lungo ...