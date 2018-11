J K Rowling | l’autrice di Harry Potter fa causa alla sua ex assistente

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) La vicenda che ha coinvolto J.K.ha dell"incredibile. La celeberrima scrittrice inglese, autrice e fautrice del successo di, il Seggio Vacante e ora sceneggiatrice per Animali Fantastici (al cinema dal prossimo 15 novembre), recentemente ha citato in giudizio la sua exper aver rubato denaro e gadget legati al noto maghetto della scuola di Hogwarts.Il Daily Mail riporta lo scoop affermando che Amanda Donaldson, questo il nome dell"della, dovrebbe risarcire la sua ex datrice di lavoro di ben 31mila dollari, somma rubata nell"arco di tre anni. Ovviamente la Donaldson nega ogni cosa, ma la scrittrice è stata molto precisa nel riportare tutti i furti commessi dall". Nei documenti legali di J.K.c"è scritto che l"è stata licenziata per cattiva condotta nel 2017, perché avrebbe utilizzato la carta di credito ...