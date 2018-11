Italiani sotto il giogo del fisco | paghiamo 600 euro in più degli europei

Titoli Italiani sotto pressione : investitori scoraggiati da incertezza rapporti governo-UE : Reazioni leggermente migliori sono state suscitate dalla decisione di S&P di confermare il rating BBB, riconoscendo che l'Italia può ancora contare su "un'economia prospera e diversificata e una ...

Sondaggi - per 44% degli Italiani è Salvini che comanda nel governo. Flessione di consensi per Lega-M5s : sotto il 60% : Matteo Salvini è il leader più popolare nel governo, con un indice di gradimento di 58, ma è soprattutto colui che comanda. Così la pensano il 44% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il ministro dell’Interno e la sua Lega contano di più in questo momento: lo ammettono anche il 23% degli elettori M5s, mentre solo il 21% vede una leadership del proprio partito e di Luigi Di Maio (addirittura il 9% tra tutti gli ...

I calciatori Italiani all’estero – Federico Macheda - carriera al di sotto delle aspettative : Federico Macheda è un calciatore italiano, attaccante del Panathinaïkos. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. Si sposta a Roma coi genitori per l’opportunità calcistica offertagli dalla Lazio. Cresce appunto nelle giovanili della Lazio, squadra per cui tifa. Il 16 settembre 2007, nonostante una promessa di contratto con la Lazio dal presidente Lotito, firma un triennale ...

Economia : sottosegretario Trasporti Siri a 'Il Messaggero' - i risparmi degli Italiani non sono in pericolo : Roma, 11 ott 09:14 - , Agenzia Nova, - E' un momento di forti tensioni sui mercati, tra l'attesa del giudizio delle agenzie di rating, lo spread in altalena e la necessità di... , Res,

Motovedette della Guardia costiera libica sparano su due pescherecci Italiani : equipaggi sotto sequestro : La Mare Jonio: "Siamo disponibili a dare assistenza agli equipaggi". Tensione alla vigilia della Conferenza sulla Libia programmata a Palermo a novembre

Salute - 9 Italiani su 10 stressati ma sottovalutano sintomi e danni : Roma, 9 ott., askanews, - Nove italiani su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, ...

Salute : 9 Italiani su 10 stressati - la metà sottovaluta sintomi e danni : Ben 9 connazionali su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, herpes labiale, ma anche tachicardia, problemi gastrointestinali, insonnia e depressione che logorano la vita quotidiana. Il dato emerge da un sondaggio Eurodap-Associazione europea disturbi da attacchi di panico, condotto su 1.000 persone. In occasione della Giornata ...

Stress - 9 Italiani su 10 sono stressati e sottovalutano i sintoni : Lo sport inoltre aiuta a scaricare le tensioni e libera endorfine, le sostanze del buon umore che alzano i livelli di energia dell'organismo'.

“Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”/ Sottosegretario Merlo : “Se vero - è grave” : “Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Licenza in Spagna - 500 laureati Italiani sotto inchiesta : 11mila euro per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato ed evitare i diciotto mesi di pratica e il difficile esame finale. È successo in Spagna, all'Università pubblica Rey Juan Carlos, dove 500 neolaureati in legge si sono recati per ottenere, tramite l'escamotage del pagamento, l'inserimento nell'albo degli avvocati spagnoli e poter esercitare così la professione in tutta Europa e quindi anche in Italia.Secondo quanto riporta La ...