Italiani pagano 600 euro di tasse in più di europei

Asta 5G : gli operatori Italiani pagano le frequenze molto più di quelli europei : Com’è andata a finire l’Asta per le frequenze 5G? Vodafone, Tim, iliad, Wind Tre si sono date battaglia per accaparrare le migliori frequenze pagandole tanto, più di qualunque altro operatore in Europa. Dura battaglia per le frequenze 5G Le quattro compagnie mobile operanti in Italia si sono date battaglia in modo duro, con un’Asta che ha visto rilanci molto alti rispetto agli altri Paesi europei. Persino lo spettro 5G a media ...