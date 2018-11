Italia Under 20 | i convocati del ct Nicolato per le sfide contro Germania e Polonia

Italia Under 21 - i convocati : prima per La Gumina. C'è Zaniolo : ROMA - Sono 27 i convocati del tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio per le amichevoli con Inghilterra, 15 novembre a Ferrara, e Germania, 19 novembre a Reggio Emilia,, due test importanti in vista ...

Prima Italiana nella lista dei ricercatori innovatori under 35 : ha ideato il cerotto fotovoltaico 3D : C’è per la Prima volta un’italiana fra i 35 giovani innovatori under 35 che ogni anno, dal 1999, la rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, Mit Technology Review, seleziona come i più promettenti in tutta Europa. Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell’Istituto Italiano di tecnologia a Napoli ed è stata premiata con il Mit Innovators under35 Europe per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera ...

Judo - Europei Under 23 : secondo bronzo per l’Italia ottenuto da Gabriele Sulli nei 73 kg! : Seconda giornata a Gyor (Ungheria) dei Campionati Europei Under 23 di Judo che si è chiusa con il secondo bronzo dell’Italia in questa rassegna portato a casa da Gabriele Sulli nei -73 kg. L’azzurro ha cominciato il suo cammino con un successo per waza-ari sul croato Marin Franusic, per poi sconfiggere agli ottavi di finale il belga Denis Caro Lognoul Brasseur per ippon. Ai quarti Sulli è stato battuto dal temibile kosovaro Akil ...

Europei Under 17 : l'Italia batte 3-0 la Croazia e vola alla fase Élite : ROMA - Tre su tre. Al Gradski stadion di Sinj , la Nazionale Under 17 vince 3-0 contro i padroni di casa della Croazia e conclude questa prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con un ...

Europei Under 17 : Italia-Armenia 3-0 - fase Élite a un passo : ROMA - La Nazionale Under 17 compie al Gradski stadion di Sinj il primo passo verso le fasi finali dell' Europeo di categoria battendo nel secondo incontro l' Armenia 3-0, un risultato che con una ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Alessandro Vinci è nono nei -105 kg Junior. L’Italia chiude con 16 medaglie! : Oggi si è disputata la settima e penultima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Per l’Italia ha gareggiato l’ultimo atleta di questa rassegna (domani non ci saranno azzurri in gara) nella categoria -105 kg Juniores maschile: Alessandro Vinci. L’azzurrino non è riuscito a fare meglio di una nona posizione di totale con 323 kg, frutto di uno strappo ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Natalia Farina conquista tre bronzi nella categoria 58 kg U23 - Italia a quota 14 medaglie in tre giorni! : Terza giornata dei Campionati Europei Juniores e Under23 di pesistica olimpica meno scoppiettante delle precedenti per la selezione Italiana, che comunque raccoglie altri tre bronzi con Natalia Farina e si porta a 14 medaglie totali (nuovo record per l’Italia in questa competizione). Oggi si sono disputate le finali di tre categorie: 58 kg Juniores e Under23 femminile e 69 kg Juniores maschile. La prima azzurra a salire in pedana è stata ...

Popolazione Italiana sempre più anziana. Gli over 60 hanno superato in numero gli under 30 : Questo punto di vista è pienamente abbracciato dalla politica, che sempre più sposta risorse sugli anziani. Il primo Renzi e i 5 Stelle in campagna elettorale hanno provato a invertire la direzione, ...