Ischia | ricostruzione ferma E per i senzatetto già spesi 24 milioni

Dl Genova : Rospi - per Ischia ricostruzione rapida e senza sconti : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "La Camera ha approvato un nuovo emendamento al decreto emergenze che introduce garanzie ancora maggiori sul rispetto del paesaggio e sulla sicurezza del territorio. In pratica, diciamo al commissario per la ricostruzione post terremoto sull’isola che deve assicurare una

Abusivismo : Di Maio - no condono per Ischia - no ricostruzione selvaggia : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Le norme del decreto Genova "non contengono alcun condono" per Ischia. "Si tratta solo di velocizzare le pratiche per le case cadute per il terremoto e soprattutto non riguarda tutta Ischia, tutte le case dell'Isola ma solo tre comuni per le case colpite dal terremoto". A

**Abusivismo : fonti M5S - norma Ischia nota a Salvini - Lega ferma ricostruzione** : Roma, 19 ott. (AdnKronos) - Continuano a volare stracci tra M5S e Lega alla vigilia del Cdm chiamato a risolvere l'affaire condono e pace fiscale. Mentre la Lega rende noto che presenterà una norma per bloccare la sanatoria per gli abusi edilizi per le case danneggiate o crollate in seguito al terre

Il Decreto Genova condona Ischia : “La ricostruzione post sisma 2017 sana le case abusive costruite dagli anni Ottanta” : Nel Decreto su Genova spunta una sanatoria edilizia che consentirebbe di definire pratiche per nuovi condoni nell’isola di Ischia pendenti dagli anni Ottanta (e con le regole degli anni Ottanta), collegandoli alla ricostruzione post sisma del 2017. Questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo verrebbero sanati ma avrebbero il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione. Una sanatoria che, nei giorni scorsi, i Verdi ...

Il commissario alla ricostruzione : 'Ischia - un anno dopo 700 famiglie ancora sfollate' : 'L'evento sismico che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017 pur nella ridotta estensione territoriale del fenomeno, ha causato ingenti ...

Ischia - gli sfollati sfidano i sindaci : ricostruzione - niente favoritismi : La ricostruzione impossibile, la paralisi dell'economia locale e la rabbia degli sfollati. Questo è lo scenario che si delinea tra Casamicciola e Lacco Ameno, dopo la divulgazione della bozza di ...

Ischia - premier Conte nelle zone del terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)