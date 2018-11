Irama a Tu Si Que Vales presenta Bella E Rovinata e Non Mollo Mai accompagnato da Giulia

optimaitalia

(Di sabato 10 novembre 2018) Stasera 10 novembre una nuova puntata di Tu Si Que, il programma condotto dalla showgirl Belen Rodriguez e dai due sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, in cui i concorrenti si mettono alla prova da anni e lo fanno davanti ai giudici della gara di Tu Si Que: Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammuccari e Iva Zanicchi alla guida della giuria popolare.Dopo la presenza della grande Loredana Bertè la scorsa settimana, che hato il suo ultimo album “LiBerté”, questa sera ci saràa Tu Si Quee non sarà solo.Il giovane cantante, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, presenterà due suoi brani contenuti nell’ultimo lavoro “Giovani”, che già nella prima settimana di vendite è arrivato primo in classifica FIMI. I brani sono “”, singolo attuale, e “Nonmai”.L’album è stato pubblicato il 19 ottobre, e ...