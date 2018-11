Inter | Zanetti mette la Juventus nel mirino | ' Squadra forte | ma possiamo batterla'

Zanetti è sicuro : 'La Juventus è forte - ma l'Inter può batterla' : MILANO - 'La Juventus di Ronaldo? Sono davvero forti ma credo che la mia Inter sia attrezzata per provare a batterli' '. Lo ha detto il vice presidente dell' Inter Javier Zanetti , a margine dell'...

Inter - Zanetti suona la carica : “Il Barcellona ha grande qualità - ma noi non deluderemo” : In una lunga Intervista concessa a Marca il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato della sfida di Champions di stasera, che vedrà i nerazzurri affrontare il Barcellona, e anche di mercato. L’ex capitano è convinto che gli uomini di Spalletti siano in grado di complicare la vita ai catalani: “Mi aspetto un match molto complicato, hanno qualità in tutte le loro linee, ma l’Inter ha tutte le condizioni per ...

Inter - Javier Zanetti : “Real su Icardi? Nulla di vero. La Champions un punto di partenza” : Javier Zanetti, ex giocatore e dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga Intervista al quotidiano spagnolo Marca. L’ex capitano ha fatto il punto sul mercato, ribadendo che i neroazzurri non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello Mauro Icardi: “E’ il nostro capitano e il nostro punto di riferimento, inoltre è molto […] L'articolo Inter, Javier Zanetti: “Real su ...

Inter-Milan - Zanetti : «Tutti vogliono giocare il Derby - Maldini una leggenda» : Javier Zanetti, intervistato da Sky Sport nel pre-gara di Inter-Milan, ha parlato di Maldini e di Beppe Bergomi

Zanetti carica l'Inter : «Derby con tanti gol. Ricordo il 4-0 del 2010» : Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato da Trento, a margine del Festival dello Sport. Ecco le sue parole

Festival dello Sport : Milito - Zanetti e Moratti. Trento - c'è l'Inter del Triplete : Massimo Moratti ha risposto subito presente. Ma accanto al presidente di allora, a Marco Tronchetti Provera e a capitan Zanetti non poteva mancare chi - a suon di gol, 30 - ha di fatto messo la firma ...

Inter - Zanetti : 'Questi ragazzi volevano la Champions - Tottenham avversario ideale' : Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: ' Questi ragazzi hanno voluto tornare in Champions League e l'hanno dimostrato fino all'ultimo secondo della gara con la Lazio . Ora ci ...

L’Inter pronta al debutto in Europa - Zanetti commenta : “In Champions con entusiasmo e convinzione” : Presente alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport, Javier Zanetti, ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha parlato della partecipazione dei nerazzurri alla prossima Champions League: “Siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti“. L’argentino poi si è ...

Inter - Lautaro Martinez : "Grato a Icardi - Zanetti e Milito. In Champions vogliamo fare la storia" : L'aiuto di Mauro Icardi e Javier Zanetti. Le attenzioni "quotidiane" di Milito. L'ambientamento a Milano e l'emozione per una Champions League che sta per cominciare. Sono giorni intensi per Lautaro ...