Inter | Spalletti non vuole cali di concentrazione | “l’Atalanta vale l’alta classifica

Inter - Spalletti in conferenza : “Nainggolan indietro di condizione - Brozovic da valutare” : Il pareggio di martedì contro il Barcellona ha lasciato intatte le possibilità di qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions, ma domani è già tempo di scendere nuovamente in campo in campionato contro l’Atalanta. Poco fa Luciano Spalletti ha tenuto la solita conferenza stampa della vigilia, lasciando intuire come domani il turnover sia tutt’altro che escluso. Dopo un elogio dei calciatori che giocano meno ...

Inter - Spalletti : "La reazione di Mourinho? Se stuzzichi un leone - quello ruggisce..." : "Il morale della squadra è buono, quando si fanno ottimi risultati aumenta il serbatoio della convinzione". Vigilia di campionato, domani c'è l'Atalanta, Luciano Spalletti è carico. "Mi aspetto una ...

Inter - Spalletti : “Dobbiamo fare attenzione all’Atalanta. Su Mourinho…” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro l’Atalanta. L’ex tecnico della Roma ha parlato della partita di Bergamo, mettendo in guardia i suoi: “Domani la gara potrebbe anche avere un coefficiente di difficoltà massimo se pensiamo che l’ultima gara pre sosta è stata contro il Barcellona. Succede […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Inter - Spalletti adesso ha bisogno del miglior Perisic : il croato chiamato alla svolta : Nonostante l’Inter abbia svoltato e stia riportando risultati più che positivi in stagione, c’è qualcosa che ancora manca alla banda Spalletti: le super prestazioni di Ivan Perisic. Il croato un anno fa era già a quota 4 gol in campionato, mentre adesso è fermo a 2 e anche in termini di assist il suo contributo è stato inferiore (2 in questa stagione contro i 5 della passata). È vero che quest’anno c’è una ...

Champions League – Spalletti si gode la sua Inter : “abbiamo sbagliato tanto - è vero - ma la reazione è stata super!” : Luciano Spalletti si complimenta con la squadra dopo il pareggio contro il Barcellona: la reazione allo svantaggio è stata di grande carattere Pareggio importante quello strappato dall’Inter nella super sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri hanno tenuto bene contro l’attacco blaugrana, devastante anche senza Messi, salvo poi subire gol a pochi minuti dalla fine. Con una reazione d’orgoglio, guidata da capita ...

Spalletti : "Un'Inter coraggiosa - ma il Barcellona in palleggio è unico" : Luciano Spalletti se la ride. La sua Inter ha sofferto, ma alla fine è riuscita fermare il grande Barcellona , strappando con i denti il pareggio. Un punto d'oro firmato Mauro Icardi nel finale. "...

Spalletti : ''Inter da scudetto? Lo vincerà ancora la Juve'' : E' un Luciano Spalletti , carico e consapevole della forza della sua Inter nella conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Barcellona, snodo fondamentale per la qualificazione Champions ...

Champions - Inter all'esame Barça. Spalletti : 'Con o senza Messi - sono il top' : Ma è tutta la loro scuola, che portano avanti da anni, che dà forza a questo club e che lo fa essere uno dei più forti al mondo. Poi Messi ci mette la ciliegina sopra'. . 'Quando si parla di ...