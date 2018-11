Inter | Spalletti | La reazione di Mourinho? Se stuzzichi un leone | quello

Atalanta-Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : 'Nainggolan? Difficile che giochi' : Segui LIVE la conferenza di Luciano Spalletti sul sito di Sky Sport. LIVE 12:28 10 nov La striscia positiva dell'Inter? E' quello che dovevamo fare, il nostro deve essere un campionato di questo ...

Inter - Spalletti : “Dobbiamo fare attenzione all’Atalanta. Su Mourinho…” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro l’Atalanta. L’ex tecnico della Roma ha parlato della partita di Bergamo, mettendo in guardia i suoi: “Domani la gara potrebbe anche avere un coefficiente di difficoltà massimo se pensiamo che l’ultima gara pre sosta è stata contro il Barcellona. Succede […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Inter - Spalletti adesso ha bisogno del miglior Perisic : il croato chiamato alla svolta : Nonostante l’Inter abbia svoltato e stia riportando risultati più che positivi in stagione, c’è qualcosa che ancora manca alla banda Spalletti: le super prestazioni di Ivan Perisic. Il croato un anno fa era già a quota 4 gol in campionato, mentre adesso è fermo a 2 e anche in termini di assist il suo contributo è stato inferiore (2 in questa stagione contro i 5 della passata). È vero che quest’anno c’è una ...

Inter alla ricerca del vero Perisic : Spalletti lo prova da punta : Sneijder, rosso e furia: "Qui non gioco più!" LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Vincenzo D'Angelo

Champions League – Spalletti si gode la sua Inter : “abbiamo sbagliato tanto - è vero - ma la reazione è stata super!” : Luciano Spalletti si complimenta con la squadra dopo il pareggio contro il Barcellona: la reazione allo svantaggio è stata di grande carattere Pareggio importante quello strappato dall’Inter nella super sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri hanno tenuto bene contro l’attacco blaugrana, devastante anche senza Messi, salvo poi subire gol a pochi minuti dalla fine. Con una reazione d’orgoglio, guidata da capita ...

Inter-Barcellona - Spalletti : “La reazione dopo il gol è stata fondamentale” : Inter-Barcellona, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona in Champions League: “Ormai sembrava che la partita finisse in parità ma senza segnature. C’è stato poi questo gol inaspettato, ma fondamentale è stata la reazione dei miei giocatori. […] L'articolo Inter-Barcellona, ...

Inter - Spalletti apprezza la reazione : “Partita di sofferenza - ma la squadra ha avuto coraggio” : Successivamente al fischio finale di Inter-Barcellona, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ormai sembrava che la partita finisse in parità ma senza segnature. C’è stato poi questo gol inaspettato, ma la reazione dei miei giocatori è stata fondamentale. La sintesi è stata quando Icardi, dopo il gol, è andato a prendere il pallone in fondo alla porta dando un segnale alla squadra“. ...

Spalletti : "Un'Inter coraggiosa - ma il Barcellona in palleggio è unico" : Luciano Spalletti se la ride. La sua Inter ha sofferto, ma alla fine è riuscita fermare il grande Barcellona , strappando con i denti il pareggio. Un punto d'oro firmato Mauro Icardi nel finale. "...

Inter-Barcellona - dalle 21.00 La Diretta Spalletti chiede una prova di qualità Messi in tribuna : Va in scena a San Siro uno dei big match della 4a giornata della fase a gironi della Champions League di quest'anno: per il Gruppo B si affrontano Inter e Barcellona, rispettivamente seconda a 6 punti ...

Spalletti : ''Inter da scudetto? Lo vincerà ancora la Juve'' : E' un Luciano Spalletti , carico e consapevole della forza della sua Inter nella conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Barcellona, snodo fondamentale per la qualificazione Champions ...

Champions - Inter all'esame Barça. Spalletti : 'Con o senza Messi - sono il top' : Ma è tutta la loro scuola, che portano avanti da anni, che dà forza a questo club e che lo fa essere uno dei più forti al mondo. Poi Messi ci mette la ciliegina sopra'. . 'Quando si parla di ...

Inter - Spalletti studia la formazione da mandare in campo contro il Barcellona : Uno dei match più spettacolari in programma per la quarta giornata di Champions League è quello di martedì sera, alle ore 21, allo stadio Meazza e valido per il gruppo B, che vedra' di fronte Inter e Barcellona. I blaugrana si sono imposti nella gara di andata al Camp Nou per 2-0 [VIDEO] grazie alle reti di Rafinha e Jordi Alba, portandosi a nove punti, con tre lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. La squadra di Luciano Spalletti, però, è ...

Inter - contro il Barcellona vale più di semplici tre punti. Spalletti : “Dimostriamo di potercela giocare” : A distanza di sei anni e mezzo, la parte nerazzurra di “San Siro” si appresta a rivivere una serata di gala con pochi eguali, almeno in quanto a prestigio dell’avversario. Se contro il Tottenham si facevano i conti con il ritorno vero e proprio dell’Inter nell’Europa che conta, adesso contro il Barcellona vengono fuori rimembranze d’altri tempi, che i tifosi sperano di rivivere presto, magari già da ...

Inter - Spalletti su Nainggolan in ottica Barcellona : “Va valutato - può giocare anche in un altro ruolo” : La partita di Champions League tra Inter e Barcellona si avvicina e i tifosi nerazzurri sperano di poter rivedere Radja Nainggolan, rientrato con gol contro il Genoa, in campo dall’inizio. Nella conferenza della vigilia Luciano Spalletti si è espresso così: “Va valutato bene. In allenamento avremo un’ulteriore risposta. Lui sa fare anche il mediano. Da lì è partito. Quando lo abbiamo invertito di posizione a Roma con Pjanic è ...