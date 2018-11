Influenza 2018-2019 | l’appello dei medici | “E’ il periodo giusto per vaccinarsi”

Influenza 2018 - già 185 mila gli italiani colpiti : Comincia a diffondersi l’Influenza stagionale favorita dal calo generalizzato delle temperature. Secondo quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso InfluNet, la rete di sorveglianza dell’Influenza, sono già 185 mila i casi in Italia. Solo nell’ultima settimana sono stati 67 mila gli italiani messi ko da febbre e dolori articolari. Il rapporto segnala un’incidenza di 1,11 casi per mille assistiti, ...

Influenza 2018 : si può prevenire con l’alimentazione? Ecco come combatterla e come riconoscerla dai sintomi iniziali : In Italia l’attività dei virus Influenzali è ai livelli di base e quindi siamo all’inizio dell’epidemia Influenzale che come ogni anno raggiungerà il picco nei mesi di dicembre e gennaio. In particolare, nell’ultima settimana di ottobre l’incidenza totale è stata pari a 1,17 casi per 1000 persone. Il numero di casi stimati in questa ultima settimana è stato pari a circa 71mila, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 125mila ...

Influenza Novembre 2018 : sintomi con o senza febbre - rimedi naturali - farmaci Influenza intestinale e tosse : Parliamo dell’influenza di Novembre 2018: riepiloghiamo quali possono essere i sintomi con cui si manifesta, vediamo come prevenirla o curarla con i rimedi naturali e scopriamo se è necessario assumere dei farmaci per guarire in fretta. L’autunno era iniziato con temperatura ben al di sopra della media, ma in questi giorni il maltempo sta condizionando non poco le nostre giornate: il freddo e gli sbalzi di temperatura favoriscono la ...

Vaccino antInfluenzale 2018 - la guida. Costo - per chi è gratuito - quando farlo : I consigli di Fabrizio Pregliasco, virologo di OsservatorioInfluenza.it. Come regolarsi con bambini, anziani, malati cronici, gestanti, cardiopatici e agenti incaricati di servizi di pubblica utilità

Influenza 2018-2019 : da metà ottobre al via la campagna di vaccinazione : Sta per cominciare la campagna vaccinale contro l’Influenza stagionale: la vaccinazione, secondo la circolare del ministero della Salute, si potrà effettuare dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, e sono già numerose le prenotazioni per effettuare la vaccinazione presso gli studi medici. A sottolinearlo è Tommasa Maio, responsabile dell’area vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La ...

Influenza 2018/2019 : ecco come prevenirne l’insorgenza : Si stima che saranno circa 5 milioni gli italiani affetti, nel corso della stagione autunnale, da Influenza 2018/2019, che si manifesterà con febbre alta sopra i 38 gradi, dolori muscolo-articolari, tosse, congestione nasale, mal di gola. come prevenirla? Prestando attenzione all’igiene personale: quindi lavando e asciugando accuratamente le mani con acqua e sapone, specie dopo aver tossito o starnutito. In alternativa, in assenza di acqua, si ...

Influenza Ottobre 2018 : sintomi intestinale - con o senza febbre - rimedi naturali bambini e adulti - tosse e raffreddore : L’autunno è appena cominciato e tra caldo fuori stagione e sbalzi di temperature netti e improvvisi per molte persone è già arrivata la prima ondata di Influenza: in questo periodo sono ancora i virus paraInfluenzali a creare problemi alla gente, ma pare proprio che si stia per aprire una stagione Influenzale non particolarmente aggressiva, ma di intensità medio/alta. Sara davvero così? Cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci ...

Stagione Influenzale 2018-2019 : come si può evitare l’Influenza : Il virologo Fabrizio Pregliasco è ottimista in vista della Stagione influenzale 2018-2019. In base alle previsioni del Dipartimento di scienze

Influenza 2018/2019 : ecco come sarà - molto dipenderà anche dal meteo [INFOGRAFICA] : Tra non molto con l’abbassarsi delle temperature molti di noi verranno colpiti dai malanni tipici dell’inverno. Ma che Influenza ci aspetta quest’anno? In occasione dell’evento stampa odierno organizzato da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica), il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore ...