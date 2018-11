Infimi sciacalli | Di Maio attacca i giornalisti

Di Maio : "Su Virginia giornalisti Infimi sciacalli". Di Battista : "Pennivendoli-puttane" : "Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranzadi quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti , ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a ...

