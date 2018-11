IndyCar - Alonso ci riprova | correrà la Indy 500 con McLaren nel 2019

Formula E - Felipe Massa sicuro : “Alonso sarebbe più coinvolto dalla serie elettrica che dalla IndyCar” : Il pilota brasiliano ha sottolineato come lo spagnolo potrebbe davvero divertirsi in Formula E, molto più che in Indycar Ultime tre gare in Formula 1 per Fernando Alonso, che a fine stagione lascerà la McLaren chiudendo la propria carriera nel circus. Photo4 / LaPresse Il futuro è ancora nebuloso, l’asturiano non ha preso una decisione circa la serie in cui gareggiare, anche se Felipe Massa ha provato a convincerlo a scegliere la ...

Alonso : la F1 del futuro copia la IndyCar : Secondo Fernando Alonso, la F1 sta copiando la Indycar per la direzione delle monoposto del futuro e quasi tutti sono convinti che lo spagnolo correrà proprio negli USA. “Penso che andrà in America la prossima stagione“, ha detto il boss della Formula E Alejandro Agag. “Ma gli staremo alle calcagna per averlo con noi nella stagione […] L'articolo Alonso: la F1 del futuro copia la Indycar sembra essere il primo su ...

Alonso : il sorriso dopo il test IndyCar. Che abbia deciso? : Michael Andretti spera che il prossimo anno Fernando Alonso corra in IndyCar. dopo l’annuncio della decisione di lasciare la F1, il campione spagnolo non ha ancora deciso cosa farà nel 2019, ma potrebbe dividersi tra Le Mans, IndyCar e altri progetti sempre legati alle corse. Mercoledì ha provato una vettura Andretti Indycar al Barber road […] L'articolo Alonso: il sorriso dopo il test IndyCar. Che abbia deciso? sembra essere il ...

IndyCar - test per Fernando Alonso con il team Andretti : Fernando Alonso è stato protagonista di una giornata di test al Barber Motorsports Park con la vettura IndyCar di Andretti . Poche settimane dividono il pilota da Oviedo dall'addio alla Formula 1 e, ...

IndyCar - Andretti pronto a riabbracciare Alonso : 'Mi piacerebbe lavorare nuovamente con lui' : In un'intervista rilasciata alle colonne di Diario Sport, Michael Andretti ha parlato del possibile arrivo di Fernando Alonso in IndyCar, sottolineando come sarebbe un onore tornare a lavorare col due volte Campione del Mondo di Formula 1 . I due, ...

Fernando Alonso testa la IndyCar della Andretti : “Giornata divertente - mi piace la macchina”. Prossima stagione a caccia della 500 Miglia? : Fernando Alonso non conosce soste e, dopo il GP d’Italia di Formula Uno, è volato a Birmingham (USA) per svolgere un test sulla IndyCar della Andretti Autosport. Al Barber Motosports Park lo spagnolo si è messo al volante della stessa vettura che Carlos Munoz ha guidato durante l’ultima 500 Miglia di Indianapolis. Il pilota della McLaren, che a fine anno lascerà la F1, ha avuto il benestare della scuderia per provare anche se lontano ...