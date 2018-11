Indy 500 - La McLaren e Alonso correranno a Indianapolis

quattroruote

(Di sabato 10 novembre 2018) Lae Fernandotorneranno alla 500 Miglia di2019. Il pilota spagnolo, che il prossimo anno non correrà più in Formula 1, dopo aver vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans, adesso vuole tentare di vincere anche ae conquistare la "tripla corona": unimpresa riuscita solo a Graham Hill nel 1972.Laguarda oltre la F.1. Il team di Woking ha vinto la 500 Miglia diper tre volte nella sua storia: nel 1972 per la prima volta, fornendo una vettura privata, e due volte come team ufficiale nel 1974 e nel 1976, insieme a Johnny Rutherford. Nel 2019, si presenterà al via in veste ufficiale e contenterà il colpaccio. "LaRacing torna a!", ha confermato Zak Brown, ceo della squadra inglese. "Abbiamo una lunga storia d'amore con quella gara e con Fernando abbiamo da portare a termine ...