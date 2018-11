Inchiesta nomine al Comune di Roma Assolta la sindaca Virginia Raggi

Processo nomine - le tappe dell’ Inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi , la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra , fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi . Il ...

Inchiesta nomine - pm : 'Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni' - Chiesti 10 mesi di carcere - sabato la sentenza : Secondo la procura di Roma, il sindaco Virginia Raggi " mentì all'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché, se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal ...

Inchiesta nomine - pm : "Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni" : Secondo la procura di Roma, il sindaco Virginia Raggi " mentì all'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché, se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal ...

Nomine in Campidoglio - le tappe dell' Inchiesta sulla sindaca Raggi : Ha aggiunto di essere stata «vittima di ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Romeo nella mia segreteria politica. Oltre un anno di accuse da parte di politici e dei tanti 'soloni' ...

Inchiesta nomine - Raggi : ho deciso io : 20.17 "Rifarei tutto quello che ho fatto. Raffaele Marra sulla nomina del fratello Renato non ha avuto alcun potere decisionale: si è limitato ad eseguire una mia direttiva". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è difesa così nel corso dell'atteso interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso documentale per la promozione di Marra senior, nell'autunno del 2016, a capo della direzione Turismo del Comune. Il 10 novembre è ...