Incendio in palazzo occupato a Roma : 10 feriti : Roma, 10 nov. (AdnKronos) - Rogo all'alba di oggi in un palazzo occupato in via Prenestina a Roma. Dieci persone, tra cui due bambini, hanno riportato vari traumi e intossicazioni . I feriti, soccorsi dall'Ares 118, sono stati trasportati in codice giallo presso gli ospedali: Vannini, Bambino Gesù,

Roma - Incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Ultim'ora : violento Incendio a Savona - a fuoco il Palazzo dell'Autorita' portuale [aggiornamenti] : Un grave incendio si è verificato poco fa, intorno alle 13, nei pressi del Palazzo dell'Autorità portuale di Savona. L'incendio ha mobilitato numerosi vigili del fuoco che sono in azione per...

Pesaro - Incendio in un palazzo : anziana disabile muore in casa : Un’anziana disabile è deceduta a causa di un incendio scoppiato poco dopo le 8, probabilmente nell’abitazione della donna, in un palazzo in via Cicognani a Pesaro. I vigili del fuoco hanno invece salvato dalle fiamme, intervenendo con l’autoscala, cinque persone: tre, padre madre e bimbo piccolo, erano al secondo piano; altre due al piano rialzato. Sul posto anche la polizia scientifica che sta compiendo rilievi per accertare le cause del rogo. ...

Incendio a Pesaro : palazzo in fiamme - muore anziana disabile : Un’anziana disabile ha perso la vita questa mattina a causa di un Incendio scoppiato – probabilmente nell’abitazione della donna – in un palazzo in via Cicognani a Pesaro: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone (tre – padre madre e bimbo piccolo – erano al secondo piano, altre due al piano rialzato). L’anziana deceduta era disabile e si muoveva in casa con l’ausilio di un ...

Milano - Incendio in palazzo Quarto Oggiaro : 60 evacuati/ Ultime notizie - 4 persone intossicate : Milano, incendio in palazzo Quarto Oggiaro: 60 evacuati. Ultime notizie, 4 persone intossicate: non risultano feriti, altro rogo dopo quello degli scorsi giorni(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:29:00 GMT)