Incendio in California | è “il peggiore della sua storia” | decine di dispersi | Kim

Incendio in California - “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Incendio California oltre 5mila ettari distrutti : La California torna a bruciare, dopo una delle estati le più calde degli ultimi 100 anni e un autunno a secco di precipitazioni. A 290km a Nord Est di San Francisco, si è sviluppato un vasto e violento Incendio che ha interessato anche gran parte della città di Paradise. Le fiamme hanno interessato più di 5mila ettari di terreno, obbligando diverse persone all’evacuazione, compreso un ospedale. Foto di Justin Sullivan – ...

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’Incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati oltre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

Incendio in California : 5 morti e 157mila sfollati. Evacuata Malibù : ... ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, ...

Incendio in California : evacuata Malibu : La California brucia e le autorità ordinano l'evacuazione di Malibu, la rinomata località dei vip che si affaccia sull'oceano Pacifico.L'Incendio divampato nelle ultime ore, continua a crescere ed è imprevedibile, affermano le autorità. Le fiamme hanno costretto anche alla cancellazione delle lezioni dell'università Pepperdine.

Incendio in California - decine di migliaia di persone evacuate : il video della drammatica fuga in auto dalla città in fiamme : migliaia di persone sono fuggite, dopo lo stato di emergenza proclamato dalle autorità della contea Californiana di Butte, a causa di un Incendio che ha investito la città di Paradise. In poche ore, grazie al vento, le fiamme hanno devastato un’area molto estesa (circa 80 chilometri quadrati di terreno). “Questo è un disastro molto pericoloso, procedete alle evacuazioni se vi viene richiesto”, ha twittato il dipartimento per le ...

Vasto Incendio in California : migliaia in fuga tra le fiamme : Un Vasto incendio è divampato in California: secondo la CNN si estenderebbe ad un tasso pari ad 80 campi da football al minuto. Nella contea di Butte è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per l’intera località di Paradise (27.000 abitanti), è stata ordinata l’evacuazione. L’incendio è scoppiato ieri mattina propagandosi velocemente a causa del vento. migliaia le persone in fuga: alcuni residenti sono fuggiti in auto, altri ...