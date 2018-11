In circolazione buono McDonald’s da 50 euro | vero o bufala 50 anni del Big Mac?

optimaitalia

(Di sabato 10 novembre 2018) Per quanto unMcDonald's da 50sia estremamente appetibile per molti (in tutti i sensi), è fondamentale analizzare l'ultimissima catena WhatsApp che si riferisce ai 50del Big. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo o dell'ennesima?Non è la prima volta che trattiamo la nota in questione. Solo lo scorso mese, più esattamente a metà ottobre, avevamo già fatto notare ai nostri lettori come la notizia di unMcDonald's da 50circolasse sull'applicazione di messaggistica WHatsApp. Ebbene, ora come allora dobbiamo, senza alcuna ombra di dubbio, etichettare come falsa la comunicazione e pure une proprio tentativo di truffa.La nota catena mondiale di fast food non mette in palio alcunda 50. McDonald's, questo è, proprio in questo 2018, ha festeggiato i 50della nota e tanto richiesta pietanza Bige l'occasione ...