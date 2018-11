Immigrato spacciatore scarcerato ma verrà espulso | Salvini | ‘È finita

Blastingnews

(Di sabato 10 novembre 2018) Il decreto sicurezza e Immigrazione voluto da Matteo, approvato dal Senato appena pochi giorni fa, comincia gia' a mostrare i suoi effetti. Non è passata nemmeno una settimana dall’arresto, e dalla successiva condanna a 2 anni di carcere a Treviso, per un richiedente asilo di origine nigeriana, che il Viminale ne avrebbe gia' disposto le pratiche per l’espulsione dal nostro Paese dopo averlo fatto trasferire nel Centro per il rimpatrio Cpr di Brindisi, in Puglia. Il ministro dell’Interno, e leader della Lega, naturalmente esulta: “Èla pacchia”. I fatti di Treviso Il migrante nigeriano, che potrebbe passare alla storia come prima persona espulsa in base alle norme contenute nel decreto Sicurezza VIDEO, era stato arrestato dagli agenti della polizia Municipale di Treviso appena una settimana fa. L’operazione era stata il frutto di settimane di fitte indagini e ...