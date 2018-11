Il video del papà virale | spinta al bimbo portiere | ' Cercavo solo di riportarlo in

Gol Baselli - il Torino accorcia le distanze con un destro da fuori del centrocampista [video] : Gol Baselli – Il centrocampista del Torino ha accorciato le distanze con un destro dal limite dell’area, conseguentemente ad un rimpallo favorevole. Il Parma rimane in vantaggio, ma adesso il risultato è di 1-2 e la partita è stata riaperta, al punto che Walter Mazzarri ha deciso di congelare l’ingresso di Simone Zaza. #SerieA Première mi-temps folle avec déjà un troisième but et #Baselli qui réduit l’écart ! ...

Gol Inglese - splendida conclusione del centravanti del Parma : Torino spazzato via [video] : Gol Inglese – Il centravanti del Parma firma il 2-0 sul Torino con una splendida conclusione da dentro l’area su servizio di Gagliolo. I padroni di casa soffrono tremendamente le ripartenze degli ospiti e la difesa granata è sempre in difficoltà di fronte a Gervinho e Inglese. Centre de Gagliolo, Inglese reprend, 0-2 #TorinoParma pic.twitter.com/WlBlC1oayC — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 10 novembre 2018 SCARICA ...

Napoli - donna ricoperta di formiche sul lettino dell’ospedale : aperta inchiesta interna dopo videodenuncia : Una donna intubata ricoperta di formiche su un lettino del’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano e componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, che sulla sua pagina Facebook ha diffuso un video ricevuto da alcuni cittadini. Borrelli fa sapere che, dopo la denuncia del fatto, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo “ha ...

Online il video del #PastaPestoDay : Un piatto di gnocchi al pesto e tante persone felici di gustare il sapore della Liguria. Che si trovino a Manhattan o sotto la torre Eiffel, a due passi dal Big Ben o a Santiago del Cile, i ...

“Scherzi a parte”. Lo scherzo fatto a Barbara d'Urso durante la diretta di “Domenica Live”con la complicità del figlio. (video) : Scherzi a parte 2018 | Prima puntata (9 novembre 2018) | Vittima Barbara D’Urso Barbara D’Urso è rimasta vittima di uno scherzo organizzato dallo storico programma tv di Canale 5 “Scherzi a parte“, in... L'articolo “Scherzi a parte”. Lo scherzo fatto a Barbara d'Urso durante la diretta di “Domenica Live”con la complicità del figlio. (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La deputata apprende in aula dell'omicidio della figlia. Il video delle urla della donna alla Camera messicana : Una deputata messicana è stata colta da una forte crisi nervosa, in piena seduta alla Camera, dopo essere stata informata telefonicamente dell'omicidio della figlia: lo rende noto El Universal, sottolineando che, in segno di solidarietà, i parlamentari hanno interrotto i lavori in aula.Appresa la notizia, l'onorevole Carmen Medel non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata subito circondata dai colleghi. Secondo ...

Antonio Mezzancella imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show del 9 novembre (video in Sere Nere) : Nella puntata di Tale e Quale Show del 9 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”, è stato Federico Angelucci a trionfare su tutti i colleghi grazie all’imitazione di Liza Minelli, interpretata alla perfezione nelle movenze e nella voce con il brano famosissimo “New York, New York”. Apprezzato da tutta la giuria composta dai giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, e in questa puntata anche ...

F1 - Vettel scatena l’ilarità del muretto box : il team radio del tedesco in Brasile è… malizioso [video] : Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, Vettel comunica al proprio muretto la presenza di qualcosa che si muove tra le sue gambe Un team radio davvero sorprendente quello di Sebastian Vettel, arrivato nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, chiusa al terzo posto dietro le due Mercedes. Il tedesco avverte qualcosa di strano all’interno del suo abitacolo e ne rivela al proprio ...

San Leone Magno/ Santo del giorno - video : il 10 novembre si celebra uno strenuo avversario delle eresie - IlSussidiario.net : San Leone Magno, il Santo del giorno 10 novembre, nacque intorno al 400. Fu consacrato nel 440 e fu papa fino al 461. La sua storia e la vita

Tekashi69 : spari durante le riprese del video con Kanye West e Nicki Minaj - nessun ferito : Non c'è pace per Tekashi 6ix9ine. Il popolarissimo rapper [video]americano che soltanto ieri aveva annunciato l'uscita del suo prossimo album di inediti 'Gummy Boy' per il 23 novembre 2018, ha rischiato ancora una volta di fare una brutta fine, come gia' successo più volte negli ultimi mesi, periodo durante il quale ha subito diversi attacchi, dei veri e propri agguati, venendo addirittura sequestrato e brutalmente picchiato in un'occasione, ...

La mitologica ministra del Sud Barbara Lezzi e l'informazione a "370" gradi video : 'Bisogna dare un'informazione a 370 gradi', dice in tv Barbara Lezzi. La ministra per il Sud continua ad inanellare gaffe in tv, ma non molla. Fu lei a sostenere questa estate che la crescita del pil ...

Un anno da pendolare sulla Milano-Cremona : il video dello studente fa il giro del web : È la cronaca di un anno di calvario quella pubblicata sul proprio profilo facebook da Lorenzo Ziliani , 23 anni, studente di Lettere alla Statale di Milano. Il video che documenta la sua vita di pendolare ...

Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo tempo non esaltante, ma ricco di occasioni per Frosinone e Fiorentina. In sostanza sono stati meglio i viola che sono andati vicino al gol con Simeone, Biraghi e Benassi, i quali però hanno trovato davanti a loro uno Sportiello decisamente pronto. I ciociari hanno avuto anche loro alcune occasioni soprattutto sfruttando i calci di […] L'articolo Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Un anno da pendolare sulla Milano-Cremona : il video dello studente fa il giro del web : È la cronaca di un anno di calvario quella pubblicata sul proprio profilo facebook da Lorenzo Ziliani , 23 anni, studente di Lettere alla Statale di Milano. Il video che documenta la sua vita di pendolare ...