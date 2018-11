Il sindaco incontra i 13 rifugiati del corso Engim per operatore agroalimentare

Il sindaco di Riace Lucano a Milano - folla per incontrarlo. Sala : "Mimmo - siamo con te" : Il primo cittadino del paese calabrese, indagato per la gestione dei profughi, invitato dal gruppo 'Milano in Comune'. Centinaia di persone in coda a Palazzo Marino

Riace - i migranti incontrano il sindaco : "Non vogliamo andare via da qui" : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

Varese - razzismo al supermercato : il sindaco incontra il cassiere aggredito : Il primo cittadino: "Episodi di intolleranza pericolosi, che mettono a rischio il tessuto della società"

Treviso : sindaco incontra Salvini : Treviso, 3 ott. (AdnKronos) - Questa mattina il sindaco di Treviso Mario Conte è stato ricevuto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel corso dell’incontro, durato circa 40 minuti, primo cittadino e Vicepremier hanno discusso su temi piuttosto caldi come la situazione della Polizia

Como : sindaco incontra console turco - disponibili a collaborazione : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Il sindaco di Como Mario Landriscina e il console generale della Turchia a Milano, Özgür Uludüz, in carica dal 4 giugno scorso, si sono incontrati nel pomeriggio di oggi, nella sede del Comune di Como, per una visita di cortesia. La riunione, spiegano da Palazzo Cernezzi

Latina - ecco quello che il sindaco avrebbe detto a Salvini (se fosse riuscito a incontrarlo) : Sabato sera a Latina a chiudere la festa regionale della Lega è venuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Ha fatto un po’ aspettare le persone che assiepavano il Parco Falcone-Borsellino, ma dopo il suo comizio, per farsi perdonare e come ormai fa dappertutto, si è messo in posa con chiunque gli chiedesse un selfie. Tanto che il giorno dopo i social erano pieni delle sue immagini. Chapeau! E’ davvero un bravo ...

Mazara del Vallo IL sindaco CRISTALDI HA INCONTRATO IL TENENTE DEI CARABINIERI - MARCO COLELLA : Succede a Simone Anelli Il SINDACO di Mazara del Vallo, on. Nicola CRISTALDI ha accolto questa mattina al Collegio dei Gesuiti il TENENTE della Compagnia dei CARABINIERI di Mazara del Vallo, MARCO ...

Sicurezza : sindaco Padova incontra categorie economiche (2) : (AdnKronos) - "Dobbiamo fare il massimo per proteggere i nostri commercianti e i loro negozi, anzitutto mettendo in campo un piano che diffonda in maniera massiccia i migliori strumenti antifurto e antieffrazione così da fare del Centro un luogo in cui i ladri non trovino terreno fertile. Oggi ho ri

Convention del Mezzogiorno - Confartigianato incontra il sindaco Orlando : Convention del Mezzogiorno, Confartigianato incontra il sindaco Orlando. I beni culturali come fattore di sviluppo, il 4 e 5 ottobre a Palermo

Strage di Viareggio - sindaco incontra Rfi per l’Osservatorio sicurezza. Familiari vittime : “Loro condannati. Così ci umilia” : Un incontro a porte chiuse, organizzato senza pubblicità, si è tenuto mercoledì, a Viareggio, tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e due rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, una delle aziende condannate in primo grado dal Tribunale di Lucca per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò all’altezza della stazione, e la fuoriuscita di gas causò un incendio esplosivo che investì strade e case, ...

Ascom incontra il sindaco Cassi' : esposte le criticita' : L’Ascom Ragusa incontra il sindaco Cassi’ .Tassa di soggiorno Tari e altre criticità esposte al primo cittadino

Guardia di Finanza - il comandante Giorgio Salerno incontra il sindaco : Il neo comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Giorgio Salerno, in visita di cortesia al Comune di Ragusa. Ricevuto dal sindaco.