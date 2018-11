Il sindaco di Milano contro Di Maio | Le chiusure domenicali le facciano ad

Il sindaco di Riace Lucano a Milano - folla per incontrarlo. Sala : "Mimmo - siamo con te" : Il primo cittadino del paese calabrese, indagato per la gestione dei profughi, invitato dal gruppo 'Milano in Comune'. Centinaia di persone in coda a Palazzo Marino

Milano - il sindaco Sala contro la commemorazione fascista al Campo X del Cimitero Maggiore : “Inaccettabile” : La marcia non s’ha da fare. Questa, in sintesi, la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla commemorazione organizzata da Arditi d’Italia e Memento per il 1 novembre in ricordo dei caduti della Repubblica sociale italiana sepolti al Cimitero Maggiore, nel capoluogo lombardo. “Ancora una volta gruppi neofascisti propongono una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore. Un gesto che non possiamo accettare” ha scritto il ...

Pacetti contro Pd Lazio : suggerimenti per sindaco Sala a Milano? : Roma – “Caro Pd Lazio, questa e’ Milano, oggi. Vuoi dire qualcosa al sindaco Sala? Hai suggerimenti? Te lo chiedo perche’ sei stato velocissimo nell’attaccare la sindaca Virginia Raggi. Nelle citta’ a guida Pd se cadono gli alberi e’ solo per colpa del vento. A Roma no, a Roma e’ #TuttaColpaDellaRaggi giusto? Ho perso il conto delle vostre gaffe, sara’ #TuttaColpaDiSala?”. Lo scrive su ...

Milano - lettera al sindaco della famiglia arcobaleno : "Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini" : Anna e Maria sono nate dieci mesi fa in California, i loro padri scrivono a Sala: "TrascrivA l'atto di nascita americano in cui risultiamo due papà, e quello di tutti i bimbi in attesa"

Olimpiadi invernali 2026 - il sindaco di Milano Sala ribadisce : “sarà evento low cost” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato di Olimpiadi low cost in riferimento all’evento che nel 2026 potrebbe ospitare la città meneghina assieme a Cortina Le Olimpiadi del 2026 saranno “low cost”. Lo assicura il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, arrivando al Teatro alla Scala di Milano per prendere parte all’assemblea generale di Assolombarda, spiega: “Pensate che si farà un impianto solo, sarà il ...

Milano - il sondaggio sul sindaco : il 60% promuove Sala - ma la Lega raddoppia : A Milano si vive bene, l'amministrazione Sala è promossa a pieni voti dalla maggioranza degli elettori ma il centrosinistra perde consensi e rischierebbe la sconfitta in caso di eventuali elezioni ...

Smog Milano : l’appello del sindaco Sala - “non accendente i riscaldamenti” : Il Comune di Milano “darà per primo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non accenderemo i riscaldamenti. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente. Questo è un appello a milanesi e amministratori di condominio“: lo ha dichiarato ai cittadini in visita nel suo ufficio a Palazzo Marino in occasione delle Giornate d’autunno del Fai il sindaco di Milano, Giuseppe ...

Milano : solidarietà Pd a sindaco Cormano minacciata di morte : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - "La nostra solidarietà alla sindaca di Cormano, Tatiana Cocca, minacciata di morte proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro a servizio dei cittadini e della sua città. Un grave e brutto episodio che però, sono certo, non fermerà l'impegno di una brava amministratric

Spark One - sindaco Sala : "A Milano la partnership pubblico-privato è una realtà" : Spark One: inaugurato il cantiere per la rigenerazione urbana delle ex Area Radaelli e Montedison. Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale per la ripartenza di Milano Santa Giulia: "Io ...

Tiki Taka - questa sera ospite il sindaco di Milano Sala : Dalle 00.05 il consueto appuntamento del programma condotto da Pierluigi Pardo con ospite Wanda Nara

Milano : arriva 'Super - il festival delle periferie' - tra ospiti sindaco Sala (2) : (AdnKronos) - La festa avrà l'obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Piano delle periferie coinvolgendo anche gli altri quartieri a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, cooperative di abitanti e imprese, sviluppatori, soggetti de

Milano : arriva 'Super - il festival delle periferie' - tra ospiti sindaco Sala : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie', progetto avviato nel 2015 e presentato oggi a Milano. Una kermesse diffusa con un palinsesto che illustrerà` i risultati di

Expo - archiviata accusa per il sindaco di Milano : Insieme a Giuseppe Sala erano indagati altri tre, tutti prosciolti dall'accusa di turbativa d'asta per l'appalto della fornitura di alberi a Expo 2011. Secondo il giudice non c'è stato alcun vantaggio ...

Expo - archiviata l'accusa di turbativa d'asta per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il gup di Milano Giovanna Campanile ha archiviato, come richiesto dalla Procura generale, l'accusa di turbativa d'asta sul maxi appalto per la Piastra dei Servizi di Expo contestata, tra gli altri, ...