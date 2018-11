“Il sindaco di Mazara non ha informato i cittadini | il disastro si poteva evitare” | la

La battaglia del sindaco : “Il guerriero longobardo conteso deve riconquistare la sua torre” : «Dopo sedici anni vogliamo riportare a casa il guerriero longobardo ». Angelo Barbaglia, sindaco di Cureggio, paese di duemila anime nel Medio Novarese tra colline e risaie, è pronto a tutto per portare fino in fondo la sua « battaglia » con la Soprintendenza e spiega il progetto al quale sta lavorando da qualche tempo, partito proprio da un ritrovame...

Napoli - ennesima ‘stesa’ di Camorra in centro : 18 bossoli/ Sindaco de Magistris : “Il Governo non fa nulla” : Napoli, ennesima "stesa" di Camorra in pieno centro: 18 bossoli trovati in Piazza del Mercato. Ultime notizie, Sindaco de Magistris: "il Governo cosa fa?", e attacca Salvini(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:16:00 GMT)