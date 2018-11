Il Segreto | trame fino al 17 novembre | la Montenegro scompare nel nulla

Il Segreto - Francisca scompare e Julieta arrestata : anticipazioni trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Alfonso dice ad Emilia di averla vista, durante la prigionia, mentre dormiva tra lenzuola pulite e con cibo a disposizione e le chiede il perché di tale trattamento. Emilia rifiuta di rispondere e tra i due ci sono varie situazioni di tensione che non sfuggono ai membri della famiglia. Onesimo si incarica di organizzare un banchetto per festeggiare in pompa ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 10 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2018: Matias e Marcela sono spariti. Il Generale fa perquisire perfino la Villa, ma Raimundo ha nascosto i due ragazzi nel passaggio SEGRETO presente nello studio di Francisca. Nel frattempo, lo stesso Generale cerca di far confessare Alfonso dicendo di aver catturato il figlio, ma lui non gli crede e tenta di far confessare Emilia lasciandola sola in cella con una ...

Il Segreto - Prudencio vuole avvelenare Julieta : anticipazioni trame dal 29 ottobre al 3 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre alle 16.20 ...

Il Segreto - trame al 3 novembre : arriva l'avvocato Espinosa : Lunedì 29 ottobre inizia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che sara' caratterizzata da nuovi colpi di scena [VIDEO]. Le anticipazioni rivelano che nel paese di Puente Viejo arriva l'avvocato Espinosa, pronto ad ere gli ordini del generale. Il legale dovra' difendere la causa di Dos Caras mentre Perez De Ayala rivela all'uomo quali saranno le sue prossime vittime, corrispondenti ai nomi di Alfonso ed Emilia. I due coniugi ...

Il Segreto - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: Raimundo racconta a Julieta e Saul di aver impedito a Francisca di far riaprire il processo contro Saul. L’articolo scritto da Irene non viene pubblicato dal giornale di Madrid. Espinosa, l’avvocato di Dos Caras, arriva a Puente Viejo ed il Generale gli fa capire chi saranno le sue prossime vittime: Emilia e Alfonso. Quella di Hipolito e di ...

Trame Il Segreto : Severo chiede la mano di Irene con la complicità di Carmelo : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap scritta da Aurora Guerra [VIDEO] che racconta le vicende dei personaggi di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni degli episodi, in onda a dicembre su Canale 5, si soffermano su Severo Santacruz, interpretato dall'attore Chico Garcia. Il latifondista, infatti, scoprira' di non poter fare a meno di Irene Campuzano Rebeca Sala. Per questo motivo l'uomo raggiungera' il paese d'origine ...