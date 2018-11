Il Segreto anticipazioni | Julieta viene arrestata

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 12 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 novembre 2018: Alfonso rivela ad Emilia di averla vista, nel corso della prigionia, mentre dormiva tra lenzuola pulite e con cibo a disposizione e le domanda il motivo di tale trattamento. Emilia non intende rispondere e così tra i due scoppia una tensione che non sfugge ai membri della famiglia… Onesimo intende organizzare un banchetto per festeggiare la riapertura ...

Il Segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Il Segreto anticipazioni 9 novembre 2018 : Julieta si rifiuta di fuggire con Saul : Julieta confessa a Saul di non poter lasciare Puente Viejo prima che la nonna si riprenda. Fe vuole lasciare al più presto Villa Montenegro.

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succederà entro INIZIO DICEMBRE : anticipazioni Il Segreto: trame INIZIO DICEMBRE 2018 Le puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane verranno contraddistinte da tre nuovi ingressi e dal ritorno improvviso del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo insieme che cosa succederà entro INIZIO DICEMBRE 2018 grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni della telenovela: Raimundo sempre più preoccupato per Francisca Dato che non avrà alcuna notizia ...

