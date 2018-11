Il Rally Valtiberina sarà “Tricolore” | tutti i dettagli in merito all’evento che si

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Con la definizione delle validità e titolarità dei rallies italiani da parte della Giunta Sportiva ACI, per la gara organizzata daMotorsport, si sono aperte le porte del Campionato Italiano Auto Storiche su terra, denominato “Trofeo Tradizione Terra”. Il 13°Città di Arezzo Crete Senesi e, in programma per il 15-16-17 marzo 2019, ha raggiunto la titolarità valida per il Campionato ItalianoAuto Storiche, che si aggiunge al prestigioso Challenge RacedayTerra per le Vetture Moderne. Con la recente riunione della Giunta Sportiva Aci di martedì 6 novembre, sono state definite le validità e le titolarità per i rallies italiani, e la giornata è diventata decisamente memorabile, per gli organizzatori diMotorsport, in quanto si sono visti affidare un compito importante, quello di essere la prima gara delle cinque ...