Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta | alla ' Scuola per la

Leicester - l'abbraccio della città al presidente Vichai. FOTO : Il Leicester gioca per la prima volta al King Power Stadium, contro il Burnley, dopo la scomparsa del presidente Vichai. Tutta la città - non soltanto i tifosi, ma anche semplici appassionati o ...

Sarà lui il prossimo presidente della Commissione Europea? : Manfred Weber Sarà il candidato presidente del Partito Popolare Europeo: è vicino sia a Merkel sia a Orbán, e qualcuno teme possa spostare a destra il partito

Autostrade : il presidente della commissione Trasporti propone di alzare i limiti a 150 km/h : Per il leghista Morelli il vero problema relativo alla sicurezza stradale non sono i limiti di velocità ma la distrazione al volante Il leghista Alessandro Morelli, l presidente della commissione Trasporti della Camera, ha dichiarato di voler presentare una proposta relativa all’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada da 130 a 150 km/h. Secondo il politico leghista, la sicurezza sui tratti autostradali non è minacciata da ...

Li Keqiang incontra il presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri della Repubblica di Cuba : ... aggiungendo che Beijing intende impegnarsi insieme alla controparte Cubana per continuare a valorizzare tale amicizia tradizionale, consolidando la fiducia politica reciproca, approfondendo la ...

Mondiali di padel - flop inatteso. Carraro eletto presidente della FIP : Ma la notizia più importante, che deve far sorridere tutto lo sport italiano, viene fuori dalle elezioni per la presidenza della FIP. Luigi Carraro, figlio di Franco, dirigente sportivo di lungo ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come nuovo presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...

Le funzioni del presidente della Repubblica italiana - : Il capo dello Stato non ha poteri diretti in campo legislativo, esecutivo e giudiziario ma svolge importanti compiti di garanzia costituzionale. Dalla nomina del presidente del Consiglio alla ...

Ecco chi è Cristiana Capotondi - il nuovo vicepresidente della Lega Pro [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

Boxe - Franco Falcinelli eletto presidente della EUBC : Buone notizie per la Boxe italiana visto che Franco Falcinelli è stato rieletto Presidente della EUBC, cioè la European Boxing Confederation (la Federazione Europea del Pugilato). Lo scorso 3 novembre, in occasione del Congresso dell’AIBA svoltosi a Mosca con tanto di elezione di Gafur Rakhimov a Presidente della Federazione Mondiale (e annesso rischio di scontro con il CIO che potrebbe mettere a repentaglio la presenza di questo sport ...

Il Segretario provinciale del PD Mancarelli sulle elezioni del presidente della Provincia : Che, evidentemente, sono canoni estranei a chi usa Taranto per la propria miserrima propaganda politica. In ultimo, invito i consiglieri comunali di opposizione e dintorni a parlare meno e a portarsi ...

L’attrice Cristiana Capotondi è stata eletta vice presidente della Lega Pro : L’assemblea elettiva della Lega Pro, che organizza i campionati di calcio di Serie C, ha eletto oggi come presidente il suo ex segretario Francesco Ghirelli, che prenderà il posto occupato fino a poche settimane fa dall’attuale presidente della FIGC Gabriele

Serie C - è ufficiale : Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro : ROMA - La Lega Pro ha il suo nuovo presidente. È ufficiale l'elezione di Francesco Ghirelli, candidato unico, che ha ricevuto 48 preferenze, 7 schede bianche ed una nulla. Tra le società di Serie C ...

Ufficiale : Francesco Ghirelli è il nuovo presidente della Lega Pro : ROMA - Francesco Ghirelli è il nuovo presidente della Lega Pro . È arrivata l'ufficialità dopo la conclusione delle votazioni che lo hanno eletto con 48 preferenze, 7 schede bianche ed una nulla. Tra ...

Ufficiale - Ghirelli presidente della Lega Pro : la Capotondi sarà suo vice : Francesco Ghirelli è stato eletto ufficialmente presidente della Lega Pro: tra i suoi vice anche l'attrice Cristiana Capotondi. L'articolo Ufficiale, Ghirelli presidente della Lega Pro: la Capotondi sarà suo vice è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.