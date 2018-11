Il nuovo singolo di Garcino “come il vento”

Tutto Cambia è il nuovo singolo di Valentina Parisse “con lo sguardo rivolto alla realtà di oggi” (intervista) : Valentina Parisse, cantautrice romana, ha scritto il suo primo album “Vagabond” in Canada dove si è trasferita all’età di diciotto anni e in cui ha studiato e fatto musica. Il 21 settembre è uscito il suo ultimo singolo “Tutto Cambia”, scritto dalla stessa Valentina Parisse con la collaborazione di altri artisti, che lei presenta con le seguenti parole: “Nulla si crea, nulla si distrugge, Tutto si trasforma. Questo è il tema del mio brano, ...

Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only : testo e video del nuovo singolo con la versione italiana Qualcosa più dell’oro : Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only: il duetto è il nuovo singolo estratto dall'album Sì del tenore italiano ed è disponibile anche in radio da oggi, venerdì 9 novembre. Andrea Bocelli torna in radio con If Only, il duetto straordinario con Dua Lipa, neo vincitrice degli MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell’anno. In occasione del duetto con Bocelli, per la prima volta, Dua Lipa ha cantato in italiano cimentandosi con la ...

Video e testo di Sale - amore e vento dei Tiromancino - nuovo singolo in stile Narcos nato da un sogno : Sale, amore e vento dei Tiromancino è il nuovo singolo tratto dall'album Fino a qui, la raccolta di duetti con cui la band ha celebrato una carriera ultraventennale riproponendo in modo alternativo i grandi successi del suo repertorio. Tra i brani inediti presenti nella tracklist della raccolta, oltre a Noi casomai, c'è il nuovo estratto entrato in rotazione radiofonica venerdì 9 novembre. Un singolo dalle atmosfere latineggianti, in cui ...

Musica - Elisa regina delle radio per la terza settimana consecutiva. Fedez debutta in diciottesima posizione con il suo nuovo singolo : Per la terza settimana consecutiva, il brano più trasmesso dalle radio italiane è Se piovesse il tuo nome di Elisa, primo estratto dall’album Diari aperti. Un pezzo che sta ottenendo un buon successo anche nelle classifiche di vendite. Segue al secondo posto un altro italiano, Marco Mengoni con il nuovo singolo Voglio, in salita di tre posizioni, mentre chiude il podio Calvin Harris con il brano che vede la collaborazione di Sam Smith ...

In radio Il Traguardo - il nuovo singolo di Gianluca Corrao : Dopo l’album “Parte di me”, uscito nel 2017, è nelle radio italiane “Il Traguardo”, il singolo, già disponibile nei principali

Chiaro di luna è il nuovo singolo di Jovanotti dedicato alla moglie Francesca (audio e testo) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Chiaro di luna. Il brano arriva dopo Viva la libertà e a qualche settimana dal rilascio dell'album live e del DVD che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago con il quale ha concluso il tour dedicato a Oh, vita! Si tratta della canzone che Lorenzo Cherubini ha voluto riservare a sua moglie Francesca, alla quale aveva già dedicato la nota e molto amata A te. Il brano è già stato definito come la ...

Giullare è il nuovo singolo di Matteo Buselli - premiato anche al Cantagiro 2018 : Matteo Buselli fin da piccolo scopre una passione per la magia, per la musica e il cabaret, e successivamente inizia un percorso da autodidatta per quanto riguarda la magia per i bambini. Nel 2011 si dedica al canto attraverso lezioni di canto moderno con il maestro Gianni Nepi e comincia a muoversi sui palchi in alcuni eventi locali. Alla passione per il canto si aggiunge quella della recitazione, e si iscrive così anche in un'accademia ...

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D'Estate Non Vale - audio e testo - : Fermati un secondo come se il tempo non passasse ti guardi intorno, come se il resto non contasse per venirti contro avrei corso sulle acque per darti il mondo, l'avrei tolto dalle mappe e cancello ...

Come vincere un meet&greet con Vasco Rossi e ascoltare il nuovo singolo in esclusiva : A una manciata di giorni dal rilascio del nuovo singolo, è in palio un meet&greet con Vasco Rossi che mette in palio anche la possibilità di ascoltare il brano in esclusiva e prima del rilascio in programma per il 16 novembre. Per partecipare, è sufficiente presalvare il singolo su Spotify e lasciare la propria mail con il numero di cellulare Come dati. L'incontro con l'artista si terrà nei primi mesi del 2019. Tutti i dettagli saranno ...

Respirare è il nuovo singolo dei Subsonica da 8 con video in anteprima alla Mole Antonelliana (audio e testo) : Il nuovo singolo dei Subsonica è Respirare. La band di Samuel Romano ha finalmente sciolto le riserve sul ritorno in radio, dopo l'apertura delle prenotazioni per assistere all'anteprima del videoclip dedicato al brano. Si tratta del secondo singolo estratto da 8, disco che hanno rilasciato a seguito del loro ritorno in gruppo dopo le varie esperienze da solisti condotti dai membri dello storico gruppo torinese. Solo qualche giorno fa, i ...