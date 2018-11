Il governo non deve vendere Alitalia ai tedeschi di Lufthansa Meglio FFSS o al limite

Il tira e molla tra governo ed Europa sulla manovra non è finito : Di certo, però, ha detto chiaramente il titolare dell'Economia, l'esecutivo non rinuncerà a un piano di bilancio espansivo per evitare la procedura di infrazione, perché 'vorrebbe dire fare una ...

Non illudetevi sul divorzio di governo : Sarà pur vero, come ormai con una certa disinvoltura confermano gli uomini forti del Carroccio, che “il limite di sopportazione è stato raggiunto”, e che la convivenza col M5s si fa un po’ più molesta ogni giorno che passa. Ed è senz’altro autentica l’insofferenza che i ministri leghisti esibiscono

Tav - Sala : 'Se ogni governo cambia idea sulle grandi opere - non se ne farà nessuna' : Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene nel dibattito sulla Tav esprimendo 'amarezza' per la decisione del governo di rimetterne in discussione la realizzazione: 'Se ogni governo può cambiare ...

Di Maio - governo non è a rischio : ANSA, - ROMA, 9 NOV - M5s e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della ...

Ue - Di Maio : non si deve uscire dall'euro - governo lo garantisce : Roma, 9 nov., askanews, - 'Ho dichiarato' prima del voto del 4 marzo che 'non era più tempo di uscire dall'euro. dall'euro non si deve più uscire. Lo garantisco non solo come capo politico, ma come ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Di Maio : Non è campionato tra Lega e M5S - credo in questo governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bruxelles corregge i conti - ma il governo non molla : avanti con le nostre stime : Bruxelles - Da ieri il governo italiano e la Commissione europea sono ancora più distanti. Le previsioni economiche di Bruxelles disegnano un quadro decisamente peggiore di quello che aveva già ...

Scuola - Rete e UDU : ‘governo - non è cambiamento - è repressione’ - il 16 novembre studenti in piazza : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16 novembre. Rete studenti e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è cambiamento, è repressione. Il 16 novembre studenti in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, ...

"La riforma della prescrizione non si farà mai". L'ex magistrato Caselli non crede al governo : L'ex magistrato Gian Carlo Caselli vorrebbe la riforma della prescrizione presto, così come l'epocale riforma del processo penale. Ma non crede al governo gialloverde, "non capisco come possano passare dalla tempesta al sereno in mezz'ora". Dubita, e molto. "2020 dice il ministro Bonafede? Ma la riforma della prescrizione è tassativa o subordinata alla riforma del processo penale? Le variabili sono troppe. In ogni caso oggi il ...

Il governo non arretra : Sarà anche per questo che il premier Conte è volato prima in Russia e poi in India e Di Maio in Cina, entrambi per incontri politico-economici; mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è ...

Piero Angela : "Nessun governo ha reso il paese più produttivo - politica non ha mai creato ricchezza" : ... poi lo hanno voluto riferire a questo al governo attuale ma in realtà era a tutti i governi che non hanno lavorato per rendere il paese più produttivo e attrattivo mentre qui la politica tende a ...