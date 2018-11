Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune

Droni e soldati per la Terra dei fuochi : il 19 novembre il governo a Napoli : soldati, nuove norme, stanziamenti e Droni per la Terra dei fuochi. Raddoppiano i militari che saranno inviati in Campania per presidiare gli impianti di stoccaggio dei rifiuti dopo i roghi divampati ...

Napoli - ghigliottina in piazza contro i tagli del governo : 'La politica condanna i disabili' : La testa nella ghigliottina è quella simbolica di genitori, operatori socio- sanitari e soprattutto disabili. A tagliare il capo alle politiche di welfare a sostegno delle persone con deficit fisici e ...

Napoli - ennesima ‘stesa’ di Camorra in centro : 18 bossoli/ Sindaco de Magistris : “il governo non fa nulla” : Napoli, ennesima "stesa" di Camorra in pieno centro: 18 bossoli trovati in Piazza del Mercato. Ultime notizie, Sindaco de Magistris: "il Governo cosa fa?", e attacca Salvini(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Napoli nella morsa delle stese - ira de Magistris : 'Il governo non fa nulla' : 'Cosa fa il governo per rafforzare, ad esempio, la presenza delle forze di polizia nelle nostre strade? Ha rafforzato gli organici? Ha intrapreso misure concrete? nulla'. Così il sindaco di Napoli ...

De Magistris sfida il governo : 'Vogliamo l'Autonomia per la città di Napoli' : Una dichiarazione forte e inaspettata quella del sindaco Luigi De Magistris, che mira a rendere il capoluogo campano citta' autonoma e indipendente. ''Non si tratta di mera propaganda meridionalista'' assicura il sindaco con decisione, pronto a ''lanciare una sfida storica'' e a far approvare le tre delibere che ha gia' preparato. 'Basta discriminazioni, serve lavorare per riscattare il Sud' Le motivazioni che hanno spinto De Magistris verso ...