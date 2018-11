Il giallo delle telefonate sospette poco prima del crollo del viadotto

Ponte Morandi : il giallo delle telefonate pre-crollo di Autostrade : Una ricca rassegna stampa, quella di oggi. Partiamo dalle novità relative alle indagini che ancora una volta ci arrivano da Il Secolo XIX (riprese da La Stampa). Il quotidiano genovese racconta di una svolta arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alla Guardia di Finanza è arrivata una segnalazione “interna, circostanziata e precisa” che sottolineava come “nelle ore immediatamente precedenti il crollo” del Ponte ci fossero state ...

Yemen - anche per il governo gialloverde vale l'assunto : toglieteci tutto - ma non il business delle armi : Versano lacrime alla vista della foto della piccola Amal, un corpicino scheletrico che ha cessato di vivere lo scorso primo novembre, ma poi continuano a fare affari con coloro che hanno trasformato lo Yemen, per dirla con le parole di Geert Cappelaere, direttore regionale Unicef per il Medio Oriente e l'Africa, "in un inferno per i bambini". Quella in Yemen non è una "guerra dimenticata". È una guerra combattuta, dalla coalizione ...

Il giallo delle ossa in Nunziatura : trovati altri resti durante una nuova ispezione : Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica dove sono state ritrovate delle ossa: durante le ricerche sono stati ...

Ridere delle performance gialloverdi può rivelarsi un'imprudenza fatale : Spesso, scrive Barzini, il Duce mentiva machiavellicamente, come tutti i politici; ma più spesso cedeva all'estro genuino del teatrante, in un paese dove la rappresentanza politica si risolve in ...

giallo sul taglio delle pensioni È scomparso dalla manovra : La manovra comincia a diventare concdreta. Il testo che è arrivato alla Ragioneria dello Stato per poi essere inviato al Colle di fatto contiene parecchie sorprese. Come sottoliena il Sole 24 Ore, sui 108 articoli della manovra di fatto non c'è spazio per il taglio delle pensioni d'oro. Il provvedimento così tanto voluto dai Cinque Stelle in questo momento non trova spazio nella legge di Bilancio. Un vero e proprio Giallo quello sul taglio delle ...

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Fabrizio Corona - il giallo delle frasi su Instagram contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Il giallo delle minacce di CasaPound alla Guardia di finanza : Non si placano le polemiche sulla mancata ispezione da parte della Guardia di finanza dello stabile di via Napoleone III, all'Esquilino, occupato abusivamente da CasaPound. Le Fiamme gialle - su input della Procura regionale della Corte dei Conti che indaga su un'ipotesi di danno erariale - avrebbero dovuto fare ingresso nello stabile insieme con gli agenti della Digos previo accordo con gli stessi responsabili del movimento di ...

Il giallo delle minacce di CasaPound alla Guardia di finanza : Non si placano le polemiche sulla mancata ispezione da parte della Guardia di finanza dello stabile di via Napoleone III, all'Esquilino, occupato abusivamente da CasaPound. Le Fiamme gialle - su input ...

Gli studenti universitari e delle scuole superiori bocciano la "nota aggiuntiva" del Governo giallo-verde : 'La manovra del Governo non risponde alla grave carenza di finanziamenti dell'Istruzione e della Ricerca. Tra le priorità dell'esecutivo mancano ingenti investimenti nella conoscenza, indispensabili a ...

CR7 - il giallo delle prove smarrite ostacola le indagini a Las Vegas : Cristiano Ronaldo aveva fatto due dichiarazioni ai suoi avvocati, dopo l’accusa di abuso sessuale ricevuta da Kathryn Mayorga nel 2009, prima ammettendo e poi negando che lei si fosse opposta al loro rapporto. Lo rivela Der Spiegel, pubblicando documenti raccolti dal sito Football Leaks, secondo cui la polizia di Las Vegas ha perso i vestiti conseg...

CR7 - il giallo delle prove smarrite ostacola le indagini a Las Vegas : Cristiano Ronaldo aveva fatto due dichiarazioni ai suoi avvocati, dopo l'accusa di abuso sessuale ricevuta da Kathryn Mayorga nel 2009, prima ammettendo e poi negando che lei si fosse opposta al loro ...

I guai delle banche al tempo del Governo giallo-verde : Un taglio che ha le banche come vittime ma che potrebbe ripercuotersi, come al solito, su imprese e debitori. A copertura del costoso piano di riforme che accompagnerà il Documento di economia e finanza, il Governo gialloverde sta pensando di intervenire sulla deducibilità degli interessi passivi per le banche, riducendola dal 100% a una quota tra l'80 e l'86%. Il mondo del credito ha subito protestato: "L'aumento delle tasse per ...