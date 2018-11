Il Fatto | Supercoppa in Arabia Saudita | fatturato batte etica

ilnapolista

(Di sabato 10 novembre 2018) Dopo un omicidio politico IlQuotidiano in edicola questa mattina racconta una storia ricca di retroscena sullaItaliana. Il match tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in. E qui si pone un problema etico abbastanza serio, dato che da quelle parti si è recentemente consumato un omicidio politico, è stato ucciso uno dei dissidenti del regno di Ryad (il giornalista e scrittore Jamal Khashoggi). Dietro il contratto firmato dalla Lega con Abdel Muhsin Al-Asheikh, il capo di General Sports Authority – una struttura statale creata da re Salman -, ci sarebbero interessi che vanno molto al di là del calcio. E che in qualche modo “costringono” il nostro calcio a non prendere le distanze da un regime tra i più repressivi al mondo. Leggiamo: « Il muro invalicabile che impedisce finanche la riflessione è il solito muro di denaro, rapporti, ...