Il ddl Pillon | cosa prevede e quali sono i punti contestati

Affido : ddl Pillon - in piazza a Milano : ANSA, - Milano, 10 NOV - Associazioni, partiti, sindacati e privati cittadini si sono riuniti in piazza della Scala, a Milano, nell'ambito delle manifestazioni organizzate in varie città d'Italia ...

"Ci vogliono riportare indietro di 40 anni". Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon : "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due anni". Federica, che di anni ne ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizza donne e minori. Se passasse torneremmo indietro di quarant'anni. Va ...

ddl Pillon - proteste in varie città : 16.34 proteste in varie città,da Milano all'Aquila a Bari e Bergamo contro il disegno di legge del leghista Pillon che vuole riformare il diritto di famiglia,l'affidamento dei figli e il nantenimeno in caso di separazione. A Roma, centinaia di donne hanno partecipato a un presidio a piazza Madonna di Loreto, tra cui molte associazioni di donne, che parlano di "approccio retrogrado"."Ci vogliono ancelle,il ddl è una vendetta nei nostri ...

ddl Pillon - donne in piazza contro la legge sull'affido condivisivo : Molti i volti della politica locale che hanno voluto manifestare la propria contrarieta' al ddl Pillon a fianco delle associazioni Udi, Telefono Rosa, Arci, Arcigay contro il disegno di legge che ...

ddl Pillon - da terapista so cosa si nasconde dietro la famiglia tradizionale : Fare l’analista permette di dare un peso relativo a concetti altisonanti usati spesso come strumento di propaganda politica, sfrondando termini aulici in un argot più territoriale. Ce n’è uno che oggi va mediaticamente per la maggiore, specie dopo il grande clamore suscitato dal cosiddetto Ddl Pillon: quello di famiglia tradizionale. Lo studio degli psicoanalisti è pieno di uomini e donne che fanno parte di famiglie tradizionali. Molti di essi ...

Anche Paparelli aderisce alla protesta contro il ddl Pillon : Il vicepresidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ha annunciato la sua adesione alle manifestazioni di protesta che si terranno oggi in sessanta piazze italiane contro il disegno legge Pillon ...

Il ddl Pillon - spiegato bene : Vuole cambiare le leggi su separazione, divorzio e affido condiviso dei minori: è molto contestato da più fronti, con gli stessi argomenti

Bimbi divisi a metà - diritti negati e confusione : quello che non va nel ddl Pillon : In piazza in tutta Italia associazioni e altre realtà sociali contro il disegno di legge che rivoluziona separazione e...

ddl Pillon - Di Maio : così non va - lo dobbiamo correggere : Roma, 9 nov., askanews, - Il vicepremier Luigi di Maio, parlando a Roma alla sede della stampa estera, frena le polemiche sulla proposta di Legge del senatore Pillon che prevede, fra l'altro, l'...

Il ddl Pillon è un regolamento di conti con l'universo femminile - in piazza per fermarlo : Le donne domani scenderanno in piazza in tutta Italia, da Trieste a Catania.La Cgil insieme ai centri antiviolenza D.i.Re Donne in rete contro la violenza, associazioni, sindacati, ong, movimenti, comitati cittadini formatasi ad hoc, sarà in piazza per dire No al disegno di Legge Pillon e chiederne il ritiro, insieme ad altri 3 disegni di legge sulla stessa materia attualmente in discussione al Senato, che in nome di un'accattivante ...

ddl Pillon - perché si protesta contro la riforma dell’affido : È il senatore leghista Simone Pillon il primo firmatario di uno dei disegni di legge più discussi della legislatura: quello che vuole riformare le regole dell’affido dei figli in caso di separazione. In oltre 60 città italiane sabato 10 novembre sono in programma manifestazioni di protesta, contro questo, il 735, e gli altri disegni di legge in materia, organizzate da centri antiviolenza, i sindacati e molte associazioni. È un no netto al ddl ...

'Nonunadimeno' : mobilitazione generale contro il ddl Pillon : Roma, 9 nov., askanews, - Da Bari a Bergamo, da Milano a Napoli, a Roma a Torino, Ravenna, Bologna: è in continuo aggiornamento la lista delle città dove domani si scenderà in piazza per manifestare ...

ddl Pillon - sabato 10 novembre protestate se non volete tornare agli anni 30 : Il 10 novembre, da nord a sud, ci sarà la mobilitazione No Pillon promossa da D.i.Re l’associazione nazionale dei centri antiviolenza. In più di sessanta piazze ci saranno sit in, flash mob e altre iniziative. A Roma l’appuntamento è alle 11 in piazza Madonna di Loreto (a Lugo vi aspettiamo nel nostro centro antiviolenza con l’avvocata Manuela Liverani). Insieme a D.i.Re si sono mobilitati: Udi Unione donne in Italia, Fondazione ...

Non una di meno - sabato 10 novembre donne in piazza contro il ddl Pillon : Quello immaginato dal Ddl Pillon è un mondo in cui tutti gli uomini sono padri, mariti e capofamiglia e tutte le donne devono essere madri e mogli subordinate". La manifestazione di domani sarà una ...