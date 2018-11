lostradone

: Il coratino Aldo Di Bisceglie alla maratona di New York - LoStradone : Il coratino Aldo Di Bisceglie alla maratona di New York -

(Di sabato 10 novembre 2018) «Mi sono sempre dedicato allo sport, ma purtroppo negli ultimi anni l'avevo abbandonato per impegni lavorativi . " raccontaDiMa ad agosto 2016, in una caldissima domenica in Sicilia, ...