Il Cagliari rimonta | 2-2 con la Spal

Il Cagliari rimonta due gol in 4 minuti - la Spal attonita di fronte alle reti di Pavoletti e Ionita : La Spal pareggia contro il Cagliari in casa, la squadra di Semplici si fa rimontare clamorosamente in meno di 4 minuti di gioco Due gol di vantaggio al 71° del secondo tempo non bastano alla Spal per portare a casa una vittoria. Dopo la rete di Andrea Petagna all’avvio e il gol di Mirco Antenucci nel secondo tempo, la squadra di Leonardo Semplici si fa rimontare dal Cagliari. I rossoblù, in trasferta allo Stadio Paolo Mazza, in meno ...