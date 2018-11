Il bluff sulla prescrizione fa infuriare i grillini Ed è rissa nell' esecutivo

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Roma - "Io commento quello che c'è, non quello che forse ci sarà. Il decreto sicurezza c'é, il resto ci sarà". Il sorriso e il tono irridente di Matteo Salvini la dicono ancor più lunga delle parole, e quell'avverbio dubitativo ("forse") è la cilieginatorta.La agognata bandierina acchiappacitrulli della, che i Cinque Stelle tentano affannosamente di piantare, resta ostaggio di un accordo di maggioranza scritto sull'acqua. Di cui ognuno dei contraenti dà una lettura diversa: la Lega spiega che si farà (forse) ma solo all'interno di una più vasta revisione delle regole del processo penale, che Salvini, sempre con tono sarcastico, chiama "la Grande Riforma Rivoluzionaria Coraggiosa e Storica", ben sapendo che per approvarla c'è meno di un anno di tempo, e che il ministro titolare non sa neppure da che parte cominciare. I Cinque Stelle giurano che invece si farà comunque ...