I soldati musulmani dimenticati della I Guerra Mondiale | diffondere questa conoscenza per

(Di sabato 10 novembre 2018) A 100 anni dalla fine, gli storici ritengono che riconoscere il contributo deipossa aiutare ad affrontare le questioni contemporanee come l’islamofobia. “Isono statinel tempo. La versione dell’estrema destra è che inon abbiano mai fatto nulla per noi. In realtà, con fatti che risalgono ad oltre 100 anni fa, possiamo dire che ihanno combattuto e sono morti per la storia e la sicurezza dell’Europa”, dichiara Hayyan BhabhaMuslim Experience. Si stima che oltre 1,5 milioni diindiani abbiano combattuto per difendere la Gran Bretagna. Di questi, 400.000 erano. Muslim Experience sta lavorando per sottolineare il contributo globale deiislamici alla Ie dichiara che aumentareconsapevolezza potrebbe far tacere la retorica anti-musulmana dei ...